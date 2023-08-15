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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بسرعة إنهاء مشروع الصرف الصحى لقرية الحلامشة

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية بمشروع الصرف الصحى لقرية الحلامشة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين نظرا لارتفاع منسوب المياه الجوفية بالقرية ، وذلك استجابة لمطلب الأهالى .


جاء ذلك خلال لقائه اليومى بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم .

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وأحال المحافظ طلب عددا من أهالى درب عمار بمنوف يتضررون من حدوث هبوط أرضي نتج عنه إلحاق أضرار جسيمة بمنازلهم إلى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى لحل المشكلة فورا  حفاظا على أمن وسلامة الأهالى ،والعرض عليه.


كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكوى عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة بخاتى الثانوية المشتركة يتضررون من تعنت إدارة المدرسة ضد أبنائهم أثناء تأدية الامتحانات مما أثر على أداء الطلاب فى الامتحان وألحق الضرر بهم ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم حرصا على مصلحة الطلاب، ووافق المحافظ على طلب معلمة رياض أطفال بمدرسة مصطفي كامل الابتدائية بقويسنا تلتمس نقلها إلى مدرسة التربية الفكرية بقويسنا مراعاة لظروف نجلها الصحية وبما لا يخل بالمنظومة التعليمية  ، وطلب عامل خدمات بمدرسة غريب الشيخ الابتدائية ببركة السبع شرق يلتمس نقله إلى مدرسة الغريب الحوفي الابتدائية بطنبشا مراعاة لظروفه الصحية الصعبة .


وتضمن اللقاء شكوى مواطن بناحية كفر العرب البحري بتلا يمتلك قطعة أرض و يتضرر من  تعنت الوحدة المحلية ضده ، وقد أحال المحافظ طلبه إلى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى لفحص شكواه واتخاذ اللازم في ضوء الضوابط والقوانين ، والعرض عليه ، وأمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية لأحد الحالات الإنسانية لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة ،وذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية للتخفيف عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى الخدمات المقدمة للمواطنين محافظ المنوفية

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