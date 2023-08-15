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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب رئيس السيادة السوداني: الأولوية دعم خارطة طريق لإيقاف الحرب ..فيديو

مالك عقار
مالك عقار

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن الأولوية فى السودان لطرح خارطة طريق تبدأ بوقف إطلاق النار بين الجيش والدعم السريع.

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وأضاف عقار، خلال كلمة متلفزة نقلتها القاهرة الإخبارية، أن "طرح حوار بين القوى السياسية لتأسيس مرحلة انتقالية وإجراء انتخابات، والأولوية لدعم خارطة الطريق لإيقاف الحرب خلال الفترة المقبلة"، موضحًا أن التركيز على "العمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للسودانيين، وتسليم الرواتب للموظفين، مع العمل على استعادة الحياة الطبيعية في السودان".

وتابع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن القيادة السودانية تعمل على وضع إجراءات لتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني، مشيرًا إلى أن فشل هيكلة الدولة هو الذي قاد البلاد إلى هذه الحالة.

وأكد أنه لابد من تشكيل حكومة لتيسير الأوضاع في البلاد، مع العمل على الوصول إلى جيش موحد في السودان.

وجدد "عقار" الالتزام بالعمل المستمر وبذل كل الجهود لوقف الحرب، مؤكدًا أن ثقافة إقصاء الآخر أصبحت مرفوضة لدى الشعب السوداني.

وحث "عقار" على العمل معًا لإيقاف الحرب اللعينة كهدف أول ووحيد في هذه المرحلة، موضحًا أن الفترة التأسيسية التي تعقب الحرب ستخصص لإعادة الإعمار وبناء المؤسسات.

وناشد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، المواطنين الوقوف إلى جانب الجيش، قائلاً إن خارطة الطريق ستعمل على إنهاء وجود أي تشكيل عسكري خارج القوات المسلحة.

وجدد "عقار" اعتذاره للشعب السوداني عن الفشل في تأسيس الدولة السودانية والالتزام ببذل كل الجهود لإيقاف الحرب، موجهًا فى رسالته للدعم السريع "إنه لا وجود لجيشين في دولة واحدة".

 

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