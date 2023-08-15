اليابان تغرق.. "لان" يعطل الحياة ويشرد الآلاف.. فيديو

تشهد مناطق عديدة في آسيا فيضانات مدمرة بسبب هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة تتزامن مع موسم الأمطار الموسمية.

وبحلول المساء، شهدت اليابان أحد أكبر العواصف المدمرة “لان”، حيث كان مركز العاصفة - التي ضعفت إلى عاصفة استوائية- يقترب من بحر اليابان، على الرغم من تحذيرات المتنبئين بأن أمطارًا مكثفة ما زالت ممكنة على منطقة واسعة.

واستمرت في التحرك ببطء، بمعدل حوالي 15 كيلومترًا في الساعة (9.3 ميل في الساعة)، ما زاد من احتمال حدوث فيضانات مع هطول المطر على نفس المناطق لفترة طويلة. سجلت أجزاء من وسط اليابان 585 ملم (23 بوصة) من المطر في 24 ساعة حتى السابعة مساءً. وأصيب نحو عشرين شخصًا، بينهم شخص في حالة خطيرة، حسبما قال التلفزيون العام في اليابان.

وتسببت تلك العاصفة في إلغاء ألغي نحو 900 رحلة جوية في اليابان وأُمر 240 ألف شخص بالانتقال إلى أماكن آمنة بسبب إعصار لان، الذي عبر جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان قرب العاصمة القديمة كيوتو، والذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف المنازل.