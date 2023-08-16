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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بملابس رياضية |شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة ياسمين صبري  ، جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام  بآخر صورة لها بملابس رياضية وهو ما أثار الجدل حولها.

 

وتالقت الفنانة ياسمين صبري  ،  بإطلالة ملفتة مرتدية ملابس رياضية باللون الاسود كشفت عن رشاقتها.
 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من الوان النود، وقامت بترك شعرها وهو ما تماشى مع إطلالتها .


وتتميز الفنانة ياسمين صبري  ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وقد تداول رواد السوشيال ميديا أنباء عن عودة الفنانة ياسمين صبري  ، ورجل الأعمال وزوجها السابق أحمد أبوهشيمة  بعد ظهورهما في نفس المكان وهو ما تساءل عنه البعض “هل رجعوا لبعض؟”. 


ونفت النجمة ياسمين صبري ما تردد حول عودة حياتها الزوجية من جديد مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

 

قالت ياسمين صبري: "لدي الكثير من الخواتم ولا أعرف ما سبب انتشار هذه الصورة، هذا ليس خاتم زواجي، وكما أعلنت زواجي ثم بعدها طلاقي، لو تم زواجي من جديد بالتأكيد سأعلن ذلك، لن أتزوج في السر"، وذلك حسب تصريحاتها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز Joy Awards.

 

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الفنانة ياسمين صبري النجمة ياسمين صبرى الفنانة ياسمين تستعرض رشاقتها عودة الفنانة ياسمين صبري ياسمين صبري

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