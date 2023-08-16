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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أشعر بحزن عميق.. ماذا قالت هيلاري كلينتون عن لائحة اتهامات ترامب؟

هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون

تحدّثت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون عن لوائح الاتهام المتزايدة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مُعربة عن شعورها بحزن عميق.

وقالت هيلاري كلينتون في تصريحات لقناة "MSNBC" إنها لم "تشعر بأي رضا" بشأن المأزق القانوني الشديد الذي يواجهه ترامب، حيث تم توجيه 13 تهمة جنائية أخرى ضد ليلة الاثنين بما في ذلك تهمتي الابتزاز والتآمر.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، ذكرت كلينتون: "لم أكن أعتقد أن ظهوري سيكون في ظل هذه الظروف، مجموعة أخرى من لوائح الاتهام".

وأضافت: "من الصعب تصديق ذلك".. "لا أشعر بأي رضا.. أشعر بحزن عميق لأن لدينا رئيسًا سابقًا تم اتهامه بالعديد من التهم التي ذهبت مباشرة إلى صميم ما إذا كانت ديمقراطيتنا ستبقى أم لا ".

وتابعت كلينتون: "إذا توقفت وفكرت في الدليل العلني ... قرر ترامب الاحتيال على الولايات المتحدة الأمريكية ومواطني أمتنا".

وأضافت "لقد استخدم التكتيكات والمضايقات والترهيب، ووجه التهديدات، وطارد هو وحلفاؤه مسؤولي الدولة والمسؤولين المحليين والمسؤولين عن إجراء الانتخابات. نحن نعلم الآن أنهم ذهبوا حتى إلى آلات التصويت من أجل تحديد ما إذا كانت هذه قد تم اختراقها بطريقة ما عندما كانوا هم من قاموا فعلًا بالاختراق".

وأشارت كلينتون "من الواضح أن هذا التحقيق كان دقيقًا للغاية. لكنني لا أعرف أن أي شخص يجب أن يكون راضيا عن هذا. هذه لحظة مروعة لبلدنا أن يتهم رئيس سابق بهذه الجرائم الفظيعة ".

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