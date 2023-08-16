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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور بشرى وإياد نصار.. انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان عمان السينمائي

صدى البلد

انطلقت مساء الثلاثاء فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم بالعاصمة الأردنية، وسط حضور نخبة من الشخصيات السينمائية البارزة من مختلف أنحاء الوطن العربي وذلك بمقر مركز الملك حسين الثقافي.

وقد حرص الأمير علي بن الحسين وزوجته الأميرة ريم علي رئيسة المهرجان بالترحيب بضيوف المهرجان، والتأكيد على أهمية إقامة هذه التظاهرة الدولية وما يمثلها من تبادل ثقافي وفني، بحضور المخرج يسري نصر الله، الفنانة بشرى، الفنان إياد نصار، وكل من صبا مبارك وركين سعد.

ويواصل "عمان السينمائي” هذا العام التركيز على الإنجازات الأولى لصناع الأفلام ودعمها، كونه المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يختص بذلك، وهي نقطة ارتكاز متفردة بات من خلالها يحجز لنفسه مكانه أكبر كل عام.

وخلال كلمتها أشادت الأميرة ريم علي بجهود الهيئة الملكية للأفلام خلال 20 عاما في دعم الحراك السينمائي في الأردن وشتى انحاء الوطن العربي، وثمنت جهود ندى دوماني مديرة المهرجان وكامل فريقها في خروج كل الفعاليات بطريقة منظمة.

ويحصل الفائزون على جائزة السوسنة السوداء المصنوعة من البرونز والتي صممها الفنان الأردني الراحل مهنّا الدرّة، رائد حركة الفنون الأردنية. بالإضافة إلى الجوائز النقدية التالية:

جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي روائي طويل (١٥ألف دولار أمريكي) جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم العربي الروائي الطويل (٥ آلاف دولار أمريكي) جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (١٠ آلاف دولار أمريكي) جائزة لجنة التحكيم للفيلم العربي الوثائقي الطويل (٥ آلاف دولا أمريكي) جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي قصير (٤ آلاف دولار أمريكي) جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم العربي القصير (ألف دولار أمريكي) جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم غير عربي (٥ آلاف دولار).

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