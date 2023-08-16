صبري المنياوي: حزين لرحيل باهر المحمدي.. واللاعب يستحق 40 مليون جنيه

عبّر صبري المنياوى رئيس نادى قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى عن حزنه لرحيل باهر المحمدى نجم الفريق إلى النادى المصرى البورسعيدى، موضحا أن اللاعب يستحق 40 مليون جنيه.

وقال رئيس قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى، إن الشرط الجزائى فى عقد باهر المحمدى لاعب الفريق السابق الذى انتقل حديثاً إلى النادى المصري قليلة جداً مؤكدًا أن الـ20 مليونًا رقم لا يساوى قيمة اللاعب.

أكد المنياوي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى أن المصرى تحرك لضم باهر المحمدي، وبالفعل دفع الشرط الجزائى وحصل على خدمات اللاعب.

أوضح المنياوي أن تولى إيهاب جلال القيادة الفنية للدراويش شجاعة كبيرة منه فى ظل الأزمات التى يعانى منها الفريق وعلى رأسها إيقاف القيد.

وكشف رئيس قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلي أن الاعتماد في الفترة القادمة سيكون على مواهب القطاع واللاعبين الشباب لافتا إلى أن الفريق يحتاج إلى التعاقد مع 4 لاعبين.



أشار المنياوي إلى أن إدانة النادى بربع مليار جنيه سابقة لم تحدث فى تاريخ فى أى ناد مصرى، وكانت معظمها عبارة عن ديون للاعبين سابقين فى الفريق.