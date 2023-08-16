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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد شهر من عرضه بالسينمات العالمية| Oppenheimer يحقق إيرادات 650 مليون دولار

مشهد من فيلم Oppenheimer
مشهد من فيلم Oppenheimer

حقق فيلم Oppenheimer إيرادات بلغت حوالي 650 مليون دولار في السينمات العالمية، بعد مرور شهر على طرحه بشكل موسع وتلقيه إشادات إيجابية على مستوى النقاد والجمهور. 

 

على مدار ثلاث ساعات، قدم كريستوفر نولان مخرج فيلم Oppenheimer وجبة دسمة من التصوير السينمائي، والسيناريو المحكم، والقصة المثيرة المليئة بالأحداث التاريخية بطريقة شيقة أثارت إعجاب المشاهدين. 

 

فيلم Oppenheimer حقق في البوكس أوفيس الأمريكي من 21 يوليو الماضي حوالي 270 مليون دولار، وهو رقم جيد مقارنة بتصدر فيلم باربي لشباك الإيرادات خلال نفس الفترة. 

 

 

فيلم Oppenheimer حظي بحملة دعائية كبيرة من قبل شركة إنتاجه بعدما بلغت ميزانية إنتاجه حوالي 100 مليون دولار، لإعادة تقديم قصة صنع القنبلة الذرية الأولى في العالم. 

 

وأجاد صناع Oppenheimer في تقديم تفاصيله، بداية من السيناريو المقتبس من رواية شهيرة، مرورا بالتصوير والموسيقى التصويرية، وشريط الصوت، والمونتاج، وصولا إلى الآداء التمثيلي القوي من أبطاله، وأصبح المنافس الأقوى والأقرب للفوز في موسم الجوائز المرتقب.

 

وشارك في بطولة Oppenheimer الممثل الشهيرة كيليان مورفي الذي لعب شخصية البطل روبرت أوبنهايمر مخترع القنبلة الذرية الذي ندم على مشروعه الأبرز في مشواره، إلى جانب كل من مات ديمون، إيميلي بلانت، فلورنس بيو، جيسون كلارك، كينيث براناه، رامي مالك، كايسي أفليك، جاري أولدمان، وغيرهم. 

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