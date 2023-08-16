خلصت في ساعة واحدة.. الفنان آمون يستعد لإطلاق أمل وحياة

يستعد الفنان آمون لإطلاق أحدث أعماله الفنية أغنية "أمل وحياة" خلال الأيام القليلة المقبلة بفيديو كليب جديد.

وأوضح آمون لـ "صدى البلد" أن أغنية "امل وحياة"، تدعو للتفاؤل رغم اي محاولات فاشلة نمر بيها في الحياة لافتًا الي أن الاغنية تمت كتابتها وتلحنها وتوزيعها في ساعة واحدة فقط.



واضاف "آمون"، أن الأغنية من كلماته والحانه وهي المرة الأولى التي يخوض فيها تجربة كتابة كلمات أغنياته متمنيًا أن تلاقي اعجاب متابعيه حيث تأتي الأغنية من إخراج سامح إبراهيم وتوزيع موسيقي عمر الجزار.



وكان آمون قد أطلق في وقت سابق، اغنية "ماعنديش وقت"، والتي لاقت إعجاب متابعيه وحققت نجاحًا ملحوظًا بجانب إطلاقه لعدة كليبات لاغاني معروفة في الساحة الفنية علي طريقه الـ (cover).