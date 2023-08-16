بعد رصد حالات في الكويت| تعرف على خريطة متحور كورونا وهل يصل مصر.. تفاصيل

يتزايد القلق حاليا بشأن خطورة الانتشار السريع لمتحور كورونا الجديد الذي يعرف باسم "EG.5"، بعدما بات الأكثر انتشارا في عدة دول أوروبية وعربية، بعدما انتشر في بريطانيا وأمريكا والكويت بسرعة البرق.

ووسط تخوفات عالمية من انتشار متحور كورونا الجديد إي جي 5 وتكرار سيناريو كوفيد 19 ؛ أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الثلاثاء؛ عن رصد متحور كورونا(إي جي 5) الذي يعد من المتحورات الفرعية لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، والذي رُصد في الوقت الحالي في نحو 50 دولة حول العالم.

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المخاطر التي يترقبها العالم من انتشار المتحور ربما لا تعادل خطورة كوفيد ١٩ والذي تسبب في إغلاقات واسعة لازال اثرها على العالم وخصوصا الاقتصاد؛ وهذا ما لفت إليه بيان وزارة الصحة الكويتية والمتزامن ايضا مع بيان منظمة الصحة العالمية بأنه لا يوجد دليل على أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى والتي رصدت مسبقاً، غير أنه لوحظ سرعة انتشاره في بعض المناطق حول العالم، مؤكدة في الوقت ذاته على استقرار المؤشرات التقييمية للوضع الصحي والسريري داخل البلاد.



التحوط من المتحور الجديد ببساطة يحتاج إلى تطبيق سيناريو الاجراءات الاحترازية لكوفيد ١٩ حيث تتشابه الأعراض والتي تشبه في بدايتها نزلة البرد العادية فضلا عن الالتزام بإجراءات الوقاية للممارسين الصحيين، وروادالمؤسسات الصحية العلاجية؛ فخبراء الصحة أكدوا أن ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمراً متوقعاً ولا يدعو للقلق، حيث أن التحورات من السمات الأساسية للفيروسات، مضيفة أنه في حال ظهور أية أعراض أو علامات لعدوى تنفسية ضرورة عدم مخالطة الآخرين، واستكمال التطعيمات الموسمية ذات الصلة بالأمراض التنفسية المعدية، وبشكل أخص بالنسبة لفئات ذوي عوامل الاختطار،

هل يصل مصر

قال عضو لجنة مكافحة الفيروسات الدكتور أشرف حاتم، في تصريحات متلفزة إن متحور كورونا الجديد "إيريس" لم يتم إثبات وصوله إلى مصر حتى اللحظة؛ لافتا إلى إن المتحور ضعيف ولا يوجد خطورة منه وهو يتواجد بشكل كبير في انجلترا وفرنسا.

وأكد أن أعراضه تكون صداعا وارتفاع درجة الحرارة وتكون مدته قليلة للغاية، مشيرا إلى أن هناك أبحاثا جديدة لتطوير اللقاحات لتتناسب مع كافة المتحورات.



معلومات عن المتحور الجديد؟

جرى تحديد هذا المتحور لأول مرة في الصين في فبراير الماضي، إلا أن اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة كان في أبريل.

يعد سلالة من متحور "أوميكرون البديل" المعروف باسم (XBB.1.9.2)، لكن يمتاز بطفرة ملحوظة تساعده على الهروب من الأجسام المضادة التي طورها الجهاز المناعي استجابة للمتحورات واللقاحات السابقة.

أصبحت هذه السلالة الجديدة مهيمنة في أنحاء العالم، وسببا رئيسيا للارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

في 19 يوليو الماضي، أضافت منظمة الصحة العالمية متحور "EG.5" إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا الخاضعة لمراقبتها.

طبقا لبيانات المنظمة، فإن اللقاحات التي ثبت فعاليتها في الحماية من سلالة "أوميكرون"، من المتوقع أن تقدم درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعي الجديد.



وحول متحور إي جي.5 وفق منظمة الصحة العالمية، فقد ظهر لأول مرة في فبراير 2023 ومنذ ذلك الحين تتزايد حالات الإصابة به بشكل مطرد.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت قبل أيام عن ظهور متحور فرعي جديد لكوفيد يسمى إي جي.5 "EG.5"، ويُطلق عليه تسمية غير رسمية هي "إيريس" Eris، وحثت الدول على مراقبة الإصابات بهذا المتحور الجديد الذي ينتشر على مستوى العالم.

لكن المنظمة تقول إن المتحور الجديد لا يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة، مضيفة أنه لا يوجد دليل على أنه أكثر خطورة من المتحورات الأخرى المنتشرة في الوقت الحالي.

وقد أدرجت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقييماتها المتحور إي جي.5 إلى جانب المتحورات الفرعية المرتبطة به ارتباطا وثيقا، بما في ذلك المتحور جي5.5. 1.

وفقا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) ، هنالك إصابة واحدة بالمتحور الجديد بين كل سبع حالات من إصابات كوفيد، رُصدت من خلال اختبارات المستشفى.

وصنف إي جي.5 على أنه متحور جديد في 31 يوليو 2023، بسبب الازدياد المستمر في عدد حالات الإصابة على المستوى الدولي وفي المملكة المتحدة، ما يسمح بمراقبته من خلال عمليات المراقبة الروتينية".