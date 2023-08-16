محافظ المنوفية: توفير 228 فرصة عمل للشباب بشركات القطاع الخاص خلال يوليو

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم إتاحة (228) فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة من خلال إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام وذلك بالتنسيق مع المناطق الصناعية بقويسنا والسادات والمنطقة الحرة بشبين الكوم خلال شهر يوليو الماضى .

وأكد المحافظ على أن الدولة المصرية تسعى لتوفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين في كافة نواحي الحياة كون الإنسان المصرى أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .



وأوضح مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بتلقى طلبات الراغبين في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص ، فقد تم تحرير خطابات ترشيح توظيف للشباب المرشحين بمختلف تخصصاتهم وذلك من خلال التنسيق والتواصل المباشر مع شركات القطاع الخاص بمختلف الجهات المعنية ، بهدف تحسين مستويات الحياة المعيشية والحد من البطالة.

ووجه المحافظ إدارة تشغيل الشباب بإعداد حصر شامل بصفة دورية لكافة الوظائف المتاحة بمختلف التخصصات المتنوعة بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل جادة للشباب ووفقاً للاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك والإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة والبوابات الإلكترونية للمراكز والمدن لتعريف الشباب بالوظائف .