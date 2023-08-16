محافظ المنوفية يحل مشاكل المواطنين في لقائه اليومي



واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين ، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .



حيث التقى المحافظ بممثلي مؤسسة بوابتك للخير للتنمية وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة والمؤسسة لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الاولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً من أبناء المحافظة لضمان توفير حياة كريمة وآمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ثمن محافظ المنوفية مجهودات مؤسسة بوابتك للخير ودورها الرائد في العمل الخيري والمساهمة المجتمعية في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، مؤكداً توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.



وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى طلب معلمة لغة عربية بمدرسة النهضة الحديثة بشبين الكوم تعانى من ضعف شديد فى البصر يحول دون أداء مهام وظيفتها على الوجه الأمثل وتلتمس الموافقة على نقلها إلى توجيه آخر يتناسب مع ظروفها الصحية ، وقد أحال المحافظ طلبها إلى مدير مديرية التربية والتعليم للدراسة مشيرا إلى أنه لامانع من نقلها مراعاة لظروفها الصحية وبما لايخل بسير العملية التعليمية ، والعرض عليه في ضوء الضوابط والقوانين ، وكلف المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بدراسة شكوى مواطن بناحية ميت عافية بشبين الكوم والعرض عليه لاتخاذ اللازم .



كما وجه المحافظ مدير عام إدارة شبين الكوم بفحص طلب مواطنة تلتمس نقل نجلها إلى مدرسة الشهيد مصطفي الفرماوى لتخفيف عبء بعد المسافة عن محل إقامتها ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم ، وأمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لأحد الحالات الإنسانية مراعاة لظروفه الاجتماعية الصعبة ومساعدته على تحمل أعباء المعيشة وذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.



ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين ، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم .