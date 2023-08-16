"التعاون الإسلامي" تدين جريمة الاحتلال في مخيم عقبة جبر

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، استمرار الجرائم التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي أدت أمس، الى ارتقاء شهيدين في مخيم عقبة جبر بمدينة اريحا.

واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أن جرائم الاحتلال امتداد لحرب مفتوحة وإرهاب منظم ترتكبه إسرائيل، قوة الاحتلال، في جميع انحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني.

ودعت المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته واتخاذ التدابير الفعلية لوضع حد لجرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، أمس الثلاثاء، استشهاد شاب وفتى، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحامها مخيم "عقبة جبر" فى محافظة أريحا، شرق الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت المصادر، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر بأريحا، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين؛ ما أدى إلى إصابة الطفل قصي عمر الولجي (16 سنة) من سكان مدينة اريحا، ومحمد ربحى نجوم (25 سنة) وهو من سكان مخيم عقبة جبر، وأعلن عن استشهادهما لاحقا، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا على أرض مخيم عقبة جبر منذ مطلع العام الحالي إلى 11 شهيدا.