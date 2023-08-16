13 عاما من الفوضى.. هجوم لزعيمة حزب العمال على الحكومة البريطانية

رغم تراجع التضخم

وصفت زعيمة حزب العمال في بريطانيا. أنجيلا راينر، الانخفاض في التضخم بأنه أمر جيد، إلا أن ذلك لا ينفي التقصير الحكومي، وإلقاء اللوم على حكومة حزب المحافظين في تحطيم الاقتصاد وهبوط النمو، وفق ما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وقالت راينر لـ"بي بي سي" حول التضخم: "إن الأرقام مصدر ارتياح لكثير من الناس، لكن ذلك لا ينفي أن هناك تكلفة معيشية (أزمة) واقعة على الناس، وأن الأسعار لا تزال ترتفع ولكن بمعدل أبطأ".

وأضافت: "تشتكي العائلات من ارتفاع الفواتير بشكل كبير - أكثر من 300 جنيه إسترليني شهريًا - وهنا أقول إن الأمر صعب على المواطنين منذ عامين، ونحن نعيش منذ 13 عامًا فوضى اقتصادية من قبل المحافظين".

وذكرت: "حطم المحافظون الاقتصاد، ولم يقدموا لنا اقتصادًا ينمو، وعشنا عقدا من النمو المنخفض والأجور المنخفضة والضرائب المرتفعة".

وأصدر مكتب الإحصاء البريطاني، نشرته الشهرية عن أسعار المنازل، قائلاً إنها ارتفعت بنسبة 1.7% في 12 شهرًا حتى يونيو، لتتباطأ بشكل هامشي من 1.8% في مايو.

كان متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة 288 ألف جنيه إسترليني في يونيو، بزيادة 5000 جنيه إسترليني عن الـ12 شهرًا الماضية، ولكن أقل من أعلى سعر له في نوفمبر من العام الماضي بمقدار 5000 جنيه إسترليني.

يقول مكتب الإحصاء إن متوسط الأجر السنوي للموظفين بدوام كامل في المملكة المتحدة وصل إلى 33000 جنيه إسترليني للسنة الضريبية المنتهية في 5 أبريل 2022.

كما أصدر مكتب الإحصاء الوطني بياناته الخاصة بإيجارات المساكن، والتي كشفت أن أسعار الإيجارات الخاصة ارتفعت بنسبة 5.3% في 12 شهرًا حتى يوليو 2023.

وانخفض التضخم إلى 6.8% في شهرين.