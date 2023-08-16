نحن في مرحلة سيئة.. مسؤولو الجيش الإسرائيلي ينتقدون تصريحات أعضاء الحكومة

قال مسؤولون في الجهاز الأمني الإسرائيلي ​​إن تصريحات بعض أعضاء الائتلاف الحكومي تزيد من عدد حالات العصيان بين ضباط الاحتياط داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف مسؤول عسكري كبير في جيش الاحتلال: "نحن في مرحلة سيئة. الهجمات غير المسبوقة تفاقم الأزمة المتفاقمة بين المستوى السياسي والقيادة العسكرية".

وبحسب صحيفة "معاريف" فإنه من المتوقع في وقت لاحق من اليوم، إجراء مناقشة سرية في لجنة الشؤون الخارجية والأمن حول أزمة الكفاءة داخل جيش الاحتلال.

ووفقا للصحيفة سيتم توفير بيانات حول كفاءة الجيش. غير أن الجيش الإسرائيلي غير متحمّس لتسليم هذه البيانات ، بسبب الخوف من التسريبات.

وبحسب "معاريف" ، هناك افتراض في القطاع الأرثوذكسي المتطرف بعدم وجود فرصة لإقرار قانون التجنيد الإجباري في ظل الاحتجاج ضد التعديلات على النظام القضائي.

وبناء على هذا الافتراض، قالت "معاريف" إن العناصر الأرثوذكسية المتطرفة تأمل في وقف التشريعات القضائية وتعمل على إيقافها.

من ناحية أخرى ، يعتقد البعض أن تعليق التشريعات سيثير النار تجاه قضية تجنيد الحريديين.