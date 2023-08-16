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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تمت بنجاح.. المصري يتعاقد مع أحمد عيد لاعب المنتخب الأوليمبي لثلاثة مواسم

المصري يتعاقد مع
المصري يتعاقد مع أحمد عيد لاعب المنتخب الأوليمبي لثلاثة مواس

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة  كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع أحمد عيد، لاعب منتخب مصر الأوليمبي بعقد يمتد لثلاثة مواسم وجاء التعاقد مع اللاعب اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025.
الجدير بالذكر، أن اللاعب أحمد عيد والبالغ من العمر  22 عامًا يشغل مركز الظهير الأيمن، وهو أحد العناصر الأساسية في تشكيلة البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي وصيف بطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات تحت 23 عامًا والمتأهل لأوليمبياد 2024 المقرر إقامتها بباريس.
 

إدارة النادي احمد عيد 2024 البرازيلي روجيرو ميكالي الجهاز الفني للفريق الأول الجهاز الفني للفريق الأوليمبي

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