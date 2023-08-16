كريستيانو رونالدو يستمتع بأجواء السعودية مع أسرته

شارك كريستيانو رونالدو، صوراً جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر رفقة حبيبته جورجينا رودريجيز، وابناءه من السعودية في نزهة تجمعهم، وعلق: “حياتي”.

وشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو جمهوره عدة صورا موجة رسالة لفريقه بعد تتويج نادي النصر السعودي بطلًا لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، للمرة الأولى في تاريخه.

وتُوج نادي النصر بطلًا لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه الصعب على مواطنه الهلال بهدفين مقابل هدف.