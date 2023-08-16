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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إلغاء صفقة ضخمة بين "إنتل" الأمريكية و"تاور" الإسرائيلية.. ما علاقة الصين؟

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت شركة الرقائق العملاقة الأمريكية "إنتل" صباح اليوم، عن إلغاء الصفقة لشراء شركة تصنيع الرقائق الإسرائيلية "تاور" والتي بلغت 5.4 مليار دولار.

وقالت وسائل إعلام عبرية أن السبب في تراجع الصفقة، هو عدم نجاح الشركتين في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في الصين حتى موعد الشراء بموجب العقد الذي انتهى الليلة الماضية.

وبحسب موقع "إسرائيل 24" فأنه في أعقاب الغاء الصفقة تراجع التداول في أسهم شركة تاوور في بورصة تل أبيب.

وكان عملاق التكنولوجيا الأمريكية شركة "إنتل" قد أعلنت في شهر فبراير 2022 أنها ستمتلك الشركة الإسرائيلية "تاور" كجزء من استراتجيتها الدخول الى سوق مصانع الانتاج التي تخدم عددا متنوعا من الزبائن، وتغيير الاستراتيجية التي عملت بها انتل حتى اليوم- الانتاج لغرض الاستهلاك الذاتي فقط.

وقال الموقع الإسرائيلي إن انتل ستدفع لتاور تعويضا عن الإلغاء بقيمة 353 مليون دولار بسبب عدم إتمام الصفقة حتى الموعد المحدد في العقد 15 أغسطس 2023 .

ويشير هذا التطور إلى كيفية تأثير التوتر القائم بين الولايات المتحدة والصين على مواضيع تشمل تجارة، والملكية الفكرية ومستقبل تايوان على صفقات الشركات، خصوصا حين يدور الحديث عن شركات تكنلوجيا.

وقال بيت كلسنجر المدير العام لشركة إنتل بوقت سابق إنه يحاول الحصول على موافقة على الصفقة من قبل المنظمين الصينيين وحتى أنه زار الصين الشهر الماضي للاجتماع مع جهات حكومية. 

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