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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

داعم لـ 5G.. موتورولا تستعد لإطلاق هاتف Moto G84 متوسط المدى

موتورولا
موتورولا

تخطط "موتورولا" المملوكة للشركة الأم "لينوفو"  لإطلاق مجموعة من طرازات الهواتف الذكية متوسطة المدى الجديدة في الهند ضمن سلسلة G الشهيرة ومن بينها موديل Moto G84 5G ، الذي بدأ في الظهور مؤخرًا في قائمة شهادات الاعتماد قبل الطرح. 

وكشفت قوائم الاعتماد والشهادات الرسمية عن بعض مواصفات Motorola G84 5G الرئيسية ومن ضمنها سعة البطارية، ونقدم إليك كل ما نعرفه حتى الآن عن الهاتف المنتظر.

موتورولا

مواصفات Motorola G84 5G

تم رصد طراز Motorola G84 5G في قائمة شهادات TDRA في وقت سابق من العام الحالي، و أكدت قائمة TDRA أن الموبايل الجديد سيحمل اسم تجاري موتورولا موتو G84 5G، والآن ظهر الهاتف الذكي على منصة اعتماد لجنة الاتصالات الفيدرالية حاملا رقم الطراز XT2347-2 و XT2347-1.

و كشفت هذه القائمة أن الهاتف الجديد يستمد قوته من خلال بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة (موديل رقم: QB50).

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ويدعم Motorola G84 5G أيضًا الشحن السريع بقوة 33 وات.

 وأكد موقع ويب دنماركي أن الهاتف الذكي الجديد سيتم طرحه في الأسواق بتكوينين للتخزين، منها إصدارًا مع ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 جيجابايت رام و8 جيجابايت رام والتي سيتم إقرانها بسعة تخزين 128 جيجابايت روم و 256 جيجابايت روم على التوالي، وبصرف النظر عن هذا ، تم تسريب الألوان الخاصة بالجهاز الجديد، والتي تشمل Coronet و Outer Space و Amrosia و Ballad Blue.

جدير بالذكر أن “موتورولا”  تستعد لإطلاق Moto G54 5G أيضًا، وتم رصده مؤخرًا في قائمة اعتماد FCC، كما أن طراز Motorola Edge 40 Neo قيد التطوير حاليا، والذي تم رصده جنبًا إلى جنب مع Moto G84 5G في شهادة TDRA.

Motorola G84 5G Moto G84 5G موتورولا لينوفو Motorola

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