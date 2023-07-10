صوَّر تحت المياه.. سعر ومواصفات جوال موتورولا Edge 40 في الإمارات

تقدم شركة "موتورولا" جوالها الذكي Edge 40 من الفئة المتوسطة المرتفعة وهو من المنافسين الأقوياء جدا في فئته ومن أفضلها على الإطلاق ومن أبرز مميزاته أنه مقاوم للماء ويمكن أن تستخدمه للتصوير تحت الماء أيضا وبالتالي هو خيار مثير للاهتمام.

موتورولا

إذا كنت تبحث عن الأداء القوى والاستجابة السريعة مع إمكانيات في المجمل محترمة بسعر معقول ولا تريد أن تقفز للفئة البريميوم الرائدة إليك جوال موتورولا إيدج 40 بكل مميزاته متوفر على منصة أمازون الإمارات بسعر 1,555 درهم مع ذاكرة عشوائية وسعة تخزين 8 جيجابايت رام و 256 جيجابايت روم.

موتورولا

مواصفات Motorola Edge 40

يتميز هذا الجوال من موتورولا بشاشة عرض نوع P-OLED مقاس 6.5 بوصة تقدم دقة وضوح 1080x2400 بكسل وكثافة 402 نقطة لكل بوصة، درجة سطوع قصوى 1200 شمعة لكل متر مربع وتقنية HDR10+ مع نسبة شاشة إلى هاتف 90.8%.

يتم تشغيل الجوال بواسطة معالج من "ميدياتك" شريحة Dimensity 8020 بدقة 6 نانو ثماني النوى بتردد 2.6 جيجاهرتز وشريحة معالجة رسوميات جرافيك من Mali-G77 MC9 ولا يدعم الجهاز كارت ميموري خارجي لتوسيع الذاكرة الأساسية.

موتورولا

يحزم الجوال بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 68 وات سلكيا و15 وات لاسلكيا، نظام التشغيل أندرويد 13 ووزنه الإجمالي 171 جرام، الإطار من الألومنيوم والظهر من البلاستيك اللامع.

بالنسبة لإمكانيات التصوير الفوتوغرافي والتقاط الفيديو، نجد في الجهة الخلفية كاميرات ثنائية، مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل معزز بتقنيات multi-directional PDAF, والتثبيت البصري مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، مع فالس ليد مزدوج وتقنية HDR وتصوير بانورامي وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل بتقنية HDR

يدعم الجهاز اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.2, A2DP, LE

وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة أخرى GLONASS, GALILEO, BDS