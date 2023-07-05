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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 32% على جوال موتورولا Moto بالإمارات

Motorola Moto E32s
Motorola Moto E32s

تشتهر شركات تصنيع الجوالات الذكية بأنها تطرح الجوالات متوسطة المدة بمظهر بلاستيكي في معظم الأحوال غير جذاب، ولكن "موتورولا" أرادت مع طراز Moto E32s أن تتميز عن الآخرين من خلال تقديم شكل مختلف، مع التركيز على المظهر الجذاب الذي يخطف العين الذي يشعرك بأنك أمام إحدى الجوالات "البريميوم".

تقول  Motorola  إن اللوحة الخلفية اللامعة مصنوعة من زجاج الأكريليك ، مما يجعلها تبدو أنيقة ولامعة كما تقلل من بعض الوزن الإجمالي. على الرغم من أن الجزء الخلفي يبدو جيدًا بالنسبة للجهاز الاقتصادي بالدرجة الأولى، إلا أنه من عرضة للتبصم والخدوش. أيضًا نجد أن الظهر زلق وبالتالي يجب وضعه في حافظة. يأتي بلونين - فضي ورمادي. 

Motorola Moto E32s

يتوفر جوال  موتورولا  موتو E32s على منصة أمازون الإمارات بخصم يصل إلى 23% من سعره الأصلي وأصبح معروض حاليا للبيع بـ 385 درهم مع إصدار الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 64GB ROM,4GB RAM، إليك في السطور القادمة كل تفاصيل الجهاز.

مواصفات Motorola Moto E32s

شاشة العرض IPS LCD بمعدل تحديث 90 هرتز، مقاس 6ز5 بوصة، دقة وضوح  720x1600 بكسل لكل بوصة، كثافة بكسلات 270 لكل بوصة، نسبة شاشة إلى هيكل 82.9%.

Motorola Moto E32s

يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج من "ميدياتك" مجموعة شرائح MT6765V/CB Helio G37 بدقة تصنيع 12 نانو متر، ثماني النوى بتردد ميقاتي 2.3 جيجاهرتز، شريحة معالجة رسوميات PowerVR GE8320 مع فتحة بطاقة microSDXC

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يحزم جوال موتورولا بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 15 وات، ونظام تشغيل أندرويد 11 مع وزن إجمالي 185 جم، ومقاييس الجهاز، طول 164 ملم وعرض 75 ملم وسمك 8.5 ملم.

يأتي الجوال بإعداد كاميرات ثلاثي في اللوحة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

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