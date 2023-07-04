أرخص موبايلات موتورولا القابلة للطي

من المتوقع، أن تطلق شركة موتورولا Motorola سلسلة Razr 40 في الهند -التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم- خلال حدث كبير في نيودلهي، ويمكنك مشاهدة البث المباشر.



ووفقًا لـ Prashanth Mani، المدير التنفيذي لشركة موتورولا في الهند، "جميع منتجات موتورولا التي يتم بيعها في الهند مصنوعة في الهند بنسبة 100٪" وهذا يشمل الهواتف القابلة للطي التي سيتم إطلاقها في 2023.

النسخة الأكثر تطورًا من الهاتفين، وهي Motorola Razr 40 Ultra، لديها سعر أساسي قدره 90،000 روبية (أي ما يعادل 33 ألف جنيه مصري)، ومع ذلك، تقدم بنك ICICI خصمًا نقديًا بقيمة 7،000 روبية إذا استخدمت إحدى بطاقات الائتمان التابعة لهم للشراء.

إذا كنت لا تريد دفع مبلغاً كاملاً، يتوفر خيار EMI بدون تكلفة بقيمة 7،500 روبية شهريًا. تعد شركة الاتصالات Jio بتقديم هدايا بقيمة 15،000 روبية (سيتم الكشف عن ماهيتها بالضبط من قبل Jio نفسها).

سيكون سعر النسخة الأساسية من Motorola Razr 40 أرخص بنسبة 30٪ بسعر أساسي قدره 60،000 روبية (اي ما يعادل 22 ألف جنيه فقط ) وعرض خصم نقدي بقيمة 5،000 روبية من ICICI. يمكنك الحصول عليها بأقساط شهرية قدرها 5،000 روبية أيضًا. تبلغ قيمة عرض Jio نفس القيمة وهي 15،000 روبية. يرجى ملاحظة أن كلا الطرازين مزودين بذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية بحجم 256 غيغابايت (ولا تتوفر خيارات أخرى).

يمكنك العثور على كل من الهواتف على موقع موتورولا الرسمي - هنا Ultra والنموذج العادي. يمكنك الآن الحجز المسبق لـ Motorola Razr 40 Ultra على Amazon مقابل إيداع قدره 999 روبية. ستتوفر كلا الطرازين في 15 يوليو.