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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خليفة Moto G13 .. هاتف جديد من موتورولا لـ ذوي الدخل المحدود

Moto G14
Moto G14

طرحت شركة "موتورولا" التابعة للشركة الأم "لينوفو" مؤخرًا أحدث سلسلة من هواتفها القابلة للطي والتي تتضمن كلا من، Razr 40 و Razr 40 Ultra ، في الهند.

 إلى جانب هذه الأجهزة المتميزة تستعد العلامة التجارية لإطلاق هاتف ذكي جديد رخيص الثمن يناسب طلبة الجامعة والخريجين الجدد يسمى Moto G14 ويأتي كخليفة لطراز Moto G13 الذي لاقى استحسانًا، منذ طرحه في يناير الماضي. حصل الجهاز الجديد G14 على شهادة اعتماد FCC ، ما يشير إلى أن الإصدار العالمي قد يكون قاب قوسين أو أدنى من طرحه بالأسواق.

Moto G14

يحمل جهاز “موتورولا” المعتمد مؤخرًا من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) رقم كودي للطراز XT2341-3 ، والذي يطابق بشكل مثير للفضول مع رقم طراز متغير Moto G14 الذي تم رصده في قاعدة بيانات BIS في الهند. 

تتيح قائمة شهادات الاعتماد في منظمة FCC نظرة ثاقبة على Moto G14 ، وهو يدعم حتى شبكات الجيل الرابع فقط، وتشمل تغطيته شبكات 2G و 3 G و Bluetooth و Wi-Fi و NFC. من المتوقع أن يتم تشغيله من خلال نظام تشغيل أندرويد الأحدث 13.

إحدى التفاصيل المهمة والملفتة للانتباه في القائمة هي سرعة الشحن. سيتم تجهيز Moto G14 الحامل لرقم الطراز XT2341-3 بشحن سريع بقوة 20 وات، مع الوضع بعين الاعتبار أن النسخة السابقة من الجهاز G13 النسخة الهندية كانت تدعم الشحن بقوة 10 وات فقط بينما يمتع الطراز العالمي بشحن سريع 20 وات. 

Moto G14

لا توجد معلومات كافية حتى الآن عن مواصفات G14 ولكن بالعودة إلى ورقة مواصفات الطراز السابق عليه يمكننا معرفة ما الذي نتوقعه من الهاتف الجديد.

مواصفات Moto G13

يتميز هاتف Moto G13 الذكي بشاشة عرض LCD مع ثقب في المنتصف، الشاشة مقاس 6.5 بوصة بدقة وضوح 1600 × 720 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز. يعمل من خلال نظام أندرويد 13 ويضمن ترقية إلى النسخة الأحدث Android 14 ، إلى جانب ثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

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تحت الغطاء ، يتم تشغيل Moto G13 بواسطة معالج من "ميدياتك"  مجموعة شرائح Helio G85. فيما يتعلق بإمكانيات التصوير الفوتوغرافي ، نجد في اللوحة الخلفية يوفر إعدادًا ثلاثي الكاميرات مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ماكرو 2 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل. تحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر بدقة 8 ميجابكسل.

 تشمل خيارات الاتصال دعم بطاقتي اتصال نوع SIM وتوافق 4G وواي فاي مزدوج النطاق و Bluetooth 5.1 و GNSS. الجهاز يحزم وحدة بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة ، لكن الشحن يقتصر على 10 وات.

موتورولا لينوفو Razr Razr 40 Ultra Razr 40 Moto Moto G13 Moto G14

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