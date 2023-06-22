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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تناسب الشباب… موتورولا تطرح ألوانًا جديدة من هذه الموديلات

Motorola
Motorola

 

أصدرت شركة "موتورولا" التابعة للشركة الأم "لينوفو" للتو ألوان جديدة لاثنين من هواتفها الذكية الحالية في السوق الهندية. يصل موتورولا Edge 40 بلون واحد جديد ، بينما أصبح يتوفر طراز موتورولا G32 بخيارين جديدين من الألوان.

 

وفقا لتقرير موقع gizmochina تم إطلاق كلا من هواتف  موتورولا  Motorola Edge 40 و موتورولا G32  بألوان جديدة شبابية أكثروفيما يتعلق بطراز موتورلا Edge 40 ، سيتم تقديم الجهاز الآن بخيار ألوان Viva Magenta جديد وهو لون يحمل درجة من الأرجواني. 

Motorola 

كما يوحي الاسم ، يتميز متغير Edge 40 بتدرج من اللون الأحمر الداكن ، ولكن بخلاف ذلك ، فإنه يحتفظ بنفس التصميم مثل الألوان لأخرى. بالنسبة لأولئك غير العارفين بقائمة الألوان، أطلقت موتورولا في الأصل الجهاز في ألوان الأسود Eclipse Black والأخضر Nebula Green والأزرق Lunar Lunar Blue.

 

والجدير بالذكر أن Edge 40 باللون الأرجواني الجديد يتميز أيضًا بتصميم جلد نباتي على اللوحة الخلفية ، على غرار التصميم الموجود في خيارات اللونين الأزرق والأخضر. في السياق نفسه سيتم الآن إطلاق ألوان جديدة مع طراز موتورولا Motorola G32 مع ألوان الذهب الوردي و ساتان مارون وبهذا ينضم اللونان الجديدان إلى خيارات ألوان Satin Silver و Mineral Gray المتوفرة بالفعل في الهند.

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سيتم طرح Edge 40 باللون الأرجواني للبيع في الهند بدءًا من 28 يونيو بسعر 29499 روبية هندية مع تكوين واحد فقط للتخزين، ذاكرة عشوائية وسعة تخزين 8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت روم. وفي الوقت نفسه ، سيتوفر Motorola G32 باللونين الوردي والساتان المارون للشراء اعتبارًا من 26 يونيو مقابل 11999 روبية هندية أيضا للمتغير  8 جيجا بايت رام + 128 جيجا بايت روم.

موتورولا الشباب Edge 40 Motorola Edge 40 موتورولا G32 لينوفو

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