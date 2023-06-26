خصم 18% لجوال Motorola Moto G73 5G بالإمارات

تبرع شركة "موتورولا" بتقديم الجوالات المتوسطة المدى وتنافس من ناحية الأداء والقوة جوالات سامسونج من الفئة A الشهيرة، لا تقل عنها أبدا من ناحية الإمكانيات بل تتفوق عليها بأنها الأسهل في الإصلاح وتحتمل المهام الشاقة.

وتقدم شركة "موتورولا" واحدا من أروع جوالات الفئة المتوسطة مع جوال Moto G73 5G الداعم لشبكات الجيل الخامس الأحدث والأسرع، بالإضافة إلى باقة من المميزات الرائعة منها معدل تحديث شاشة 120 هرتز وعمر بطارية طويل وكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل وتصميم أنيق.

Motorola Moto G73 5G

يحتوي Motorola Moto G73 5G على كل ما يحتاجه الهاتف الذكي من الطبقة المتوسطة ويتوفر في أمازون الإمارات بخصم كبير يصل إلى 18% ليباع حاليا بسعر 749 درهم إماراتي مع ذاكرة عشوائية وسعة تخزين 8GB رام و 256GB روم.

في السطور التالية نرصد كافة تفاصيل الجوال

مواصفات Motorola Moto G73 5G

يأتي “موتورولا” مع شاشة عرض LCD مقاس 6.5 بوصة، تحديث شاشة 120 هرتز، دقة وضوح 2400 في 1080 بيكسل وكثافة بكسلات 405 بكسل لكل بوصة، نسبة شاشة إلى هيكل 85.56%.

Motorola Moto G73 5G

يتم تشغيل جوال موتورولا بواسطة معالج من "ميدياتك" شريحة Dimensity 930 MT6855 بدقة 6 نانومتر، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2.2 جيجاهرتز وشريحة رسومات جرافيك من IMG BXM-8-256 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 256 جيجابايت روم.

ويحزم الجوال بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها، سعة 5000 مللي أمبير في الساعة بقوة شحن 30 وات، نظام التشغيل أندرويد 11 قابل للترقية إلى 13 ويأتي مع إطار وظهر من البلاستيك مع مقاييس وأبعاد طول 161.4 ملم وعرض 73.8 ملم وسمك 8.3 ملم.

يأتي إعداد الكاميرات في الخلفية مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة مع تقنية PDAF وكاميرا ثانوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بخاصية الزووم التلقائي Autofocus مع كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.