عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 18% لجوال Motorola Moto G73 5G بالإمارات

Motorola Moto G73
Motorola Moto G73 5G

تبرع شركة "موتورولا" بتقديم الجوالات المتوسطة المدى وتنافس من ناحية الأداء والقوة جوالات سامسونج من الفئة A الشهيرة، لا تقل عنها أبدا من ناحية الإمكانيات بل تتفوق عليها بأنها الأسهل في الإصلاح وتحتمل المهام الشاقة.

وتقدم شركة "موتورولا" واحدا من أروع جوالات الفئة المتوسطة مع جوال Moto G73 5G الداعم لشبكات الجيل الخامس الأحدث والأسرع، بالإضافة إلى باقة من المميزات الرائعة منها معدل تحديث شاشة 120 هرتز وعمر بطارية طويل وكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل وتصميم أنيق. 

Motorola Moto G73 5G

يحتوي Motorola Moto G73 5G على كل ما يحتاجه الهاتف الذكي من الطبقة المتوسطة ويتوفر في أمازون الإمارات بخصم كبير يصل إلى 18% ليباع حاليا بسعر 749 درهم إماراتي مع ذاكرة عشوائية وسعة تخزين 8GB رام و 256GB روم. 

في السطور التالية نرصد كافة تفاصيل الجوال

مواصفات Motorola Moto G73 5G

يأتي “موتورولا” مع شاشة عرض LCD مقاس 6.5 بوصة، تحديث شاشة 120 هرتز، دقة وضوح 2400 في 1080 بيكسل وكثافة بكسلات 405 بكسل لكل بوصة، نسبة شاشة إلى هيكل 85.56%.

Motorola Moto G73 5G

يتم تشغيل جوال موتورولا بواسطة معالج من "ميدياتك" شريحة Dimensity 930 MT6855 بدقة 6 نانومتر، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2.2 جيجاهرتز وشريحة رسومات جرافيك من IMG BXM-8-256 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 256 جيجابايت روم.

ويحزم الجوال بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها، سعة 5000 مللي أمبير في الساعة بقوة شحن 30 وات، نظام التشغيل أندرويد 11 قابل للترقية إلى 13 ويأتي مع إطار وظهر من البلاستيك مع مقاييس وأبعاد طول 161.4 ملم وعرض 73.8 ملم وسمك 8.3 ملم.

يأتي إعداد الكاميرات في الخلفية مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة مع تقنية PDAF وكاميرا ثانوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بخاصية الزووم التلقائي Autofocus مع كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

موتورولا درهم الامارات Motorola Moto G73 5G جوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

بيان عاجل من السعودية بشأن أعداد الحجاج في مشعر منى

حكاية طيار ورحلة حج خطفت قلوب المصريين| كابتن مصر للطيران يكشف كيف خطط لمفاجأة والدته؟!

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

كل شيء أصبح أنقاضا.. حكاية 60 دقيقة من الرعب داخل عقار الإسكندرية

موضوعات متعلقة

خصم 17% على جوال فيفو Vivo Y35 4G في السعودية

خصم 42% على جوال سامسونج Galaxy S22+ 5G في السعودية

تجعلك فنان محترف.. كوالكوم تتيح أداة ذكاء اصطناعي تحول الشخبطة للوحات فنية

خطر جدا على الناس.. ميتا تخترع روبوت يثير فرغ العاملين بالشركة

بهذه الطريقة.. هاتف “جوجل بيكسل” يسخر من Apple  في إعلانه الجديد.. فيديو

يشحن بالكامل في أقل من 10 دقائق.. ريلمي تطرح هاتف GT3 الرائد

نوبيا تطرح هاتف Neo 5G مخصص للألعاب بـ 6 آلاف جنيه

فيفو تطلق هاتفا متوسط المدى بشحن 44 وات ومعالج Snapdragon 680

ترشيحاتنا

بوتين: منظمو التمرد خانوا الشعب الروسي وأوكرانيا تريد وجود حرب أهلية

الصحة: لا مشكلة في نقص الدم أو المستلزمات الطبية عقب انهيار عقار الاسكندرية

غدا.. تعطل العمل في البنوك..اعرف السبب

"سيد الدمى" بالكرملين يحث بوتين على إنهاء نشاط مجموعة فاجنر في روسيا

سفيرة النرويج بالقاهرة: مصر سوق كبيرة للاستثمار والمكان الأنسب لتأمين الطاقة لأوروبا

سفير مصر في بلجراد يناقش العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية الصربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملتي تريند فاشل| القصة الكاملة لأزمة مريهان حسين مع المذيعة مروة صبري

بملابس البيت.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة رفقة كلبها

موقف إنساني لياسمين صبري مع معجب من ذوى الاحتياجات الخاصة

فيديو مروع..صاعقة تضرب طائرة بعد لحظات من هبوطها في أمريكا

فيديو

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

علاقة المصريين بغرق الغواصة تيتان | حكاية المومياء المنحوسة..فيديو

سر اعتزال فنانة شهيرة | موقف خلاها تصلي وتصوم 12 سنة وتعمل 11عمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ