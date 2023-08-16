عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس قطاع الإعلام الداخلي في جولة تفقدية لسيناء لمتابعة انتظام سير العمل

زيارة رئيس الإعلام
زيارة رئيس الإعلام الداخلي الي شمال سيناء

أجرى الدكتور رئيس قطاع الإعلام الداخلي على مدار يومين، جولة تفقدية لمحافظة شمال سيناء تفقد خلالها سير العمل بكل من مجمع إعلام العريش، ومركز النيل للإعلام بالعريش، ومركز إعلام رفح، وكذا مجمع إعلام بئر العبد.

 

ورافقه  صاحبه خلال هذه الجولة كل من اللواء دكتور تامر شمس رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء وعبدالحميد عزب مدير عام إعلام سيناء وكل من :

عبدالفتاح الإمام مدير مجمع إعلام العريش، و أحمد جمال مدير مركز النيل للإعلام بالعريش، و محمد سلام مدير مركز إعلام رفح، و حنان معيقل مدير مجمع إعلام بئر العبد.

 

حيث استعرض رئيس القطاع خلال الزيارة رؤية وسياسات قطاع الإعلام الداخلي خلال الفترة المقبلة وأهمية سيناء ، للأمن القومي المصري واهتمام القيادة السياسية بتلك البقعة الغالية من أرض الوطن .

 

وأكد على أهمية تفعيل دور مراكز الإعلام والنيل في نشر الوعي والتثقيف ومواجهة الشائعات وحروب الأجيال التكنولوجية وكيفية التصدي لها وكذلك أهمية مناقشة الاهتمامات المحلية لأهالي شمال سيناء،  وتفعيل سبل التعاون المشترك مع الأجهزة التنفيذية والمجتمعية بالمحافظة.

 

 

الشفافية والمشاركة:

 

كما استمع رئيس القطاع أثناء اجتماعه مع العاملين بمراكز شمال سيناء  إلى كافة مطالبهم وما يعوق العمل وذلك إرساء لمبدأي الشفافية والمشاركة كفريق عمل واحد حيث أصدر توجيهاته بتذليل تلك المعوقات.

وفي سياق متصل.. إلتقى  الدكتور/ أحمد يحيى مع  اللواء أ.ح. د/ محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء  حيث نقل رئيس القطاع تحيات ،الدكتور/ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات للمحافظ والقيادات التنفيذية بالمحافظة وما شهدته المحافظة من مشروعات تنموية شاملة.

 

وخلال الاجتماع، تم  مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل التعاون بين المحافظة ومراكز الإعلام والنيل داخل المحافظة.

txt

سكرتير عام محافظة شمال سيناء بتقديم كافة التسهيلات لحملة شلل الأطفال

سيناء الاعلام العمل جولة الداخلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

للتخفيف عن الأهالي.. قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

مذكرة زيزو وإخطار عاجل للاعبين الأجانب وأزمة حارس المرمى| ماذا يحدث في الزمالك ؟

ترشيحاتنا

المعدن الأصفر يتراجع مجددا.. والجنيه الذهب يخسر 120 جنيها |تفاصيل

حادثة مؤسفة.. انهيار منصة ألعاب مائية ضخمة في أكبر مدينة ترفيهية بألمانيا

مش بنخبي عنكم حاجة.. السيسي من مطروح: هنكمل مع بعض| فيديو

رميا بالرصاص.. مقتل رجل أعمال بارز في وضح النهار بدولة أوروبية |تفاصيل

ناما طوال الليل.. العثور على سائحين أمريكيين مخمورين في برج إيفل

106 وفيات.. مسئولون أمريكيون يكشفون عن أسماء الضحايا في حرائق هاواي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. ثراء جبيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير رفقة خطيبها

نوع من الخضراوات يحميك من الربو والانسداد الرئوي.. لن تتوقعه

غضب ومطالب بالمقاطعة.. كم تقاضى البلوجر «أبو كرش» من محلات شهيرة في مصر؟

تقرير بريطاني: 61% من عمليات النصب تحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي

فيديو

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

1000 جنيه مرة واحدة | ماذا حدث في سعر الذهب ؟!

«مرتب خيالي».. تفاصيل صفقة انتقال نيمار إلى الهلال السعودي «فيديوجراف»

مصدر: الطائرة الخاصة المتوجهة من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ