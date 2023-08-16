رئيس قطاع الإعلام الداخلي في جولة تفقدية لسيناء لمتابعة انتظام سير العمل

أجرى الدكتور رئيس قطاع الإعلام الداخلي على مدار يومين، جولة تفقدية لمحافظة شمال سيناء تفقد خلالها سير العمل بكل من مجمع إعلام العريش، ومركز النيل للإعلام بالعريش، ومركز إعلام رفح، وكذا مجمع إعلام بئر العبد.

ورافقه صاحبه خلال هذه الجولة كل من اللواء دكتور تامر شمس رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء وعبدالحميد عزب مدير عام إعلام سيناء وكل من :

عبدالفتاح الإمام مدير مجمع إعلام العريش، و أحمد جمال مدير مركز النيل للإعلام بالعريش، و محمد سلام مدير مركز إعلام رفح، و حنان معيقل مدير مجمع إعلام بئر العبد.

حيث استعرض رئيس القطاع خلال الزيارة رؤية وسياسات قطاع الإعلام الداخلي خلال الفترة المقبلة وأهمية سيناء ، للأمن القومي المصري واهتمام القيادة السياسية بتلك البقعة الغالية من أرض الوطن .

وأكد على أهمية تفعيل دور مراكز الإعلام والنيل في نشر الوعي والتثقيف ومواجهة الشائعات وحروب الأجيال التكنولوجية وكيفية التصدي لها وكذلك أهمية مناقشة الاهتمامات المحلية لأهالي شمال سيناء، وتفعيل سبل التعاون المشترك مع الأجهزة التنفيذية والمجتمعية بالمحافظة.

الشفافية والمشاركة:

كما استمع رئيس القطاع أثناء اجتماعه مع العاملين بمراكز شمال سيناء إلى كافة مطالبهم وما يعوق العمل وذلك إرساء لمبدأي الشفافية والمشاركة كفريق عمل واحد حيث أصدر توجيهاته بتذليل تلك المعوقات.

وفي سياق متصل.. إلتقى الدكتور/ أحمد يحيى مع اللواء أ.ح. د/ محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء حيث نقل رئيس القطاع تحيات ،الدكتور/ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات للمحافظ والقيادات التنفيذية بالمحافظة وما شهدته المحافظة من مشروعات تنموية شاملة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل التعاون بين المحافظة ومراكز الإعلام والنيل داخل المحافظة.