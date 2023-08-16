ضربة قوية لأسعار النفط العالمية وسط مخاوف من حصار اقتصادي للصين

تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف ،اليوم الأربعاء، حيث كان المستثمرون تثيرهم المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني المحاصر مقابل توقعات تقلص المعروض في الولايات المتحدة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات إلى 84.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:25 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2 سنت إلى 81.01 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وهبط الخامان القياسيان أكثر من 1٪ في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى لهما منذ 8 أغسطس.

إن ركود الاقتصاد الصيني في بؤرة الاهتمام ، بعد أن فشلت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وأرقام الاستثمار في مطابقة التوقعات ، مما أثار القلق بشأن تباطؤ أعمق وأطول أمداً.

أثارت أرقام النشاط في يوليو مخاوف من أن الصين قد تكافح لتحقيق هدفها للنمو بنحو 5٪ لهذا العام دون المزيد من الحوافز المالية ، ودعوات السلطات إلى اتخاذ خطوات حاسمة.

ودون الخوض في تفاصيل ، قال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء لي تشيانغ يوم الأربعاء إن الصين ستواصل إدخال سياسات تهدف إلى تعزيز الاستهلاك وتشجيع الاستثمار.

تعتمد كل من مجموعة أوبك + ، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ، ووكالة الطاقة الدولية على الصين - أكبر مستورد للنفط في العالم - لتحفيز الطلب على النفط الخام خلال بقية عام 2023.

قال تاماس فارجا ، المحلل في شركة بي في إم ، أنه في الوقت الذي تسببت فيه المؤشرات الاقتصادية الصينية المنخفضة في حدوث صداع ، مما يوفر ذريعة مبررة للمستثمرين للوقوف في موقف دفاعي ، لا يظهر ميزان النفط العالمي أي علامات للتراجع ، مستشهدا بأحدث الأرقام الخاصة بمخزونات الخام الأمريكية.

وقدرت مصادر الأسواق ، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي ، انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي ، وهو سحب أكبر بكثير مما توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم 2.3 مليون.

ومن المقرر صدور بيانات حكومية أمريكية عن المخزونات في وقت لاحق يوم الأربعاء.

سوف يراقب المستثمرون أيضًا محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو للحصول على مزيد من الإشارات حول استراتيجية أسعار الفائدة في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

قال مدير الأبحاث في شركة ريستاد للطاقة ، كلاوديو جاليمبرتي ، إن التوقعات في الربع الرابع ستعتمد على وضع الاقتصاد الكلي في الصين بشكل أساسي ، وإن كان يبدو أن السعودية ستستمر في معالجة ذلك من خلال التخفيضات ، إذا لزم الأمر.

أدت تخفيضات الإمدادات من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا إلى ارتفاع أسعار النفط خلال الأسابيع السبعة الماضية.

وأظهرت أرقام نشرت يوم الأربعاء أن صادرات الرياض من الخام تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر أيلول 2021.