ضمن جماعة تخريب.. روسيا تعلن مقتل أوكرانيين حاولوا التسلل إلى مقاطعة حدودية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، إحباطه محاولة تسلل لمجموعة "استطلاع وتخريب أوكرانية" في مقاطعة بريانسك الجنوبية الغربية الحدودية مع أوكرانيا.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال جهاز الأمن الروسي في بيان صادر عنه "أحبطنا بالتعاون مع قوات تتبع لوزارة الدفاع الروسية في بلدة ستارودوبسكي في مقاطعة بريانسك الحدودية محاولة من قبل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية للدخول إلى أراضي روسيا وتم القضاء على 4 منهم".

وأضاف البيان أنه تم العثور على أسلحة غربية، وعبوات ناسفة وأجهزة اتصال وملاحة بحرية، بالإضافة الى طائرات دون طيار عليها ملصقات تشير إلى أن هذه الطائرات تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

في وقت سابق يوم الثلاثاء ، قال حاكم منطقة بريانسك ، ألكسندر بوغوماز ، إن مجموعة تخريب أوكرانية أخرى حاولت دخول الأراضي الروسية.