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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 536 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

قمح
قمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه يتابع بصفة يومية أعمال حصاد القمح  فضلاً عن تكليفه لمسئولي الزراعة والتموين ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بمتابعة عملية تسليم الأقماح لمراكز التجميع والصوامع المخصصة لذلك وكذلك الاطمئنان على تذليل كافة العقبات وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة بالدولة.

 

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين ان  اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٩٩٤طن و٠٧٢ كيلو قمح.

أشارت وكيلة وزارة التموين إلي أنه يحظر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوي الى محطات الاعداد للتقاوي الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديريه التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

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شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة  وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

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