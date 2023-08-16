"المصريين": إحالة الرئيس مخرجات الحوار الوطني للجهات المختصة تعزز من مصداقيته

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، استجابة الرئيس السيسي السريعة وتوجيهه بالبدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحويلها للجهات المعنية، مؤكدا أن الرئيس السيسي يثبت يوما تلو الآخر جديته في التعاطي مع الحوار الوطني منذ إعلان انطلاقه، علاوة على أن توجيهات الرئيس السيسي تطمئن القوى السياسية وجميع المشاركين في الحوار الوطني للمضي قدما فيه.

صياغة أولويات العمل الوطني

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن مخرجات الحوار الوطني ستسهم بما لا يدع مجالا للشك في حل جميع المشكلات التي تواجه الدولة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي تبرهن على نجاح الحوار الوطني في الوصول إلى محطته النهائية من خلال صياغة أولويات العمل الوطني التي تم التوافق عليها خلال السنوات القادمة.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الحوار الوطني منذ انطلاقه خلق بدوره جبهة داخلية متماسكة في مواجهة شتى جميع التحديات التي تهدد مسيرة التنمية الشاملة والبناء والتعمير التي تنفذها القيادة السياسية منذ توليها مقاليد الحكم في البلاد، مؤكدا أن الحوار الوطني بما يضمه من شخصيات سياسية وحزبية أثرى الحياة السياسية والحزبية وخلق حالة من الزخم السياسي، فضلا عن أنه أنجز مخرجات ملموسة، الأمر الذي يؤكد أن هناك توافقا كبيرا بين جميع المشاركين في الحوار الوطني من مختلف الأطياف.

وأوضح أن الحوار الوطني قرب أيضا المسافات والرؤى بين أطياف المجتمع المختلفة، بعد جلوس الجميع على مائدة واحدة من أجل إعلاء المصلحة الوطنية على حساب المصالح والحزبية والشخصية الضيقة، مشيرا إلى أن ما يشهده المجتمع منذ انطلاق الحوار الوطني واستجابات الرئيس السيسي المتكررة لمخرجات ونتائج الحوار في محطاته المختلفة يؤكد على نجاحه في تحقيق أهدافه الوطنية المنشودة ويدعو للفخر.

وأكد أن الرئيس السيسي منذ توجيهه بانطلاق الحوار الوطني وهو يوليه اهتمامًا خاصًا، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على حالة التناغم في الجلسات العامة والزخم الشديد، موضحا أن الحوار الوطني شكل إضافة قوية للحياة السياسية والحزبية، ولعل من أبرز نتائجه لجنة العفو التي تعد أحد روافد الحوار، لأنها تبذل ولا زالت جهودًا مضنية بالتعاون مع الأجهزة المعنية المختلفة وتحظى باهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية.



ولفت إلى أن مخرجات الحوار الوطني فور تنفيذها سيكون لها مردود إيجابي عظيم في وضع الحلول اللازمة للعديد من الملفات والقضايا التي تناولها الحوار، مؤكدا أن الحوار الوطني خلق حالة للنقاش والتحاور في كل القضايا التي تشغل المصريين، خاصة في ظل إتاحة الفرصة أمام الجميع من أجل طرح وجهات النظر والحلول.

ونوه بأن الحوار الوطني أحدث بدوره أيضا حراكًا مجتمعيًا كبيرًا، وتناول جميع القضايا والمشكلات التي تهم الدولة المصرية والشارع المصري والمواطن بصفة خاصة، وشهد خلال جلساته حالة من الاتفاق بين كل التيارات المختلفة، ما أرسل رسالة قوية للداخل والخارج بتوحيد الجبهة الداخلية، وأن الجميع يستهدف المصلحة العليا للوطن.

واستطرد أن الحوار الوطني أصبح نقطة فارقة وتحول حقيقي في تاريخ الدولة المصرية، لا سيما في ظل جدية الرئيس السيسي صاحب الدعوة لإجراء الحوار في التعامل مع التوصيات التي يتم التوافق عليها منذ انطلاق بدء القوى السياسية في تقديم مقتراحاتها والرؤى الوطنية الخاصة بها وحتى خروج التوصيات النهائية، التي تثبت التفاف الشعب المصري حول هدف نبيل هو الدولة المصرية.

وحرص على توجيه الشكر للرئيس السيسي لتفاعله السريع مع مخرجات وتوصيات الحوار الوطني والإسراع في إحالتها إلى الجهات المعنية، مؤكدا أن إحالة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية يكلل نجاح المرحلة السابقة في تاريخ الحوار الوطني ويقربنا بشكل أسرع نحو الجمهورية الجديدة.