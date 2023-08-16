عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس صحة الشيوخ: استجابة السيسي لمخرجات الحوار الوطني رسالة طمأنة للشعب

النائب على مهران
النائب على مهران

قال النائب على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني، سيكون لها مردود إيجابي في وضع الحلول اللازمة للملفات التي تناولها الحوار، ودليل على جدية الحوار والتعامل بشفافية مع كافة القضايا.

 رسالة طمأنة للقوى السياسية 

وأكد مهران ، في تصريحات صحفية له اليوم ، أن استجابة الرئيس بمثابة رسالة طمأنة للقوى السياسية والشعب المصري، وخير رد على مروجي الشائعات المغرضة الذين كانوا يشككون في الحوار الوطني.

وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ستغير شكل الحياة السياسية، وستجعلها حياة سياسية مناسبة للجمهورية الجديدة، إضافة إلى أنها رسالة قوية بتوحيد الجبهة الداخلية وأن الجميع يستهدف المصلحة العليا للوطن.

وتابع النائب الدكتور على مهران ، أن القيادة السياسية حريصة على تعزيز دور القوى السياسية وخلق مناخ مناسب يساعد على مشاركة جميع أطياف الشعب المصري بمختلف توجهاته السياسية والفكرة في صناعة مستقبل هذا الوطن.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان والتى تجلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي ختام بيانه، وجه النائب علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الشكر للرئيس السيسي على استجابته لمخرجات الحوار الوطني، مشيدا باهتمام الرئيس ومتابعته المباشرة لما يحدث فى الحوار الوطنى سواء بجلساته العامة أو جلسات مجلس الأمناء ثم المخرجات التي تم الانتهاء منه.

يشار إلى أن الرئيس السيسي نشر عبر صفحته الرسمية على على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:«تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية .. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان».

وتابع «أوكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".

استجابة الرئيس السيسي الحوار الوطني الحياة السياسية الدكتور علي مهران الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

منها الأزمة الاقتصادية.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي للمصريين

الأزمة لن تنتهي| ميدو يصدم جماهير الزمالك.. ويكشف المستور: "معاه 35 مليون جنيه"

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

شيفيلد يونايتد يتعاقد مع لاعب إيفرتون في انتقال مجاني

بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث ليبيا

بيان عاجل من أمريكا بشأن تنازل أوكرانيا عن أراضيها مقابل عضوية الناتو

بعد وفاة مواطنة .. قرار عاجل في انهيار عقار الإسكندرية

بعد قرار “فيتش”.. أزمة خطيرة تهدد البنوك الأمريكية

حذف الفوائد | نبأ مهم من البنك الزراعي في قروض الفلاحين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب بالعسل الأسود

فوائد تناول العسل يوميا على الريق وقبل النوم

بسبب التاتو.. فستان ياسمين الخطيب يثير الجدل |شاهد

فستان لافت.. ثراء جبيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير رفقة خطيبها

فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

اختفاء عادل إمام واقتحام منزله.. ماذا حدث للزعيم؟|تغطية خاصة

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ