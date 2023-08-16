رئيس صحة الشيوخ: استجابة السيسي لمخرجات الحوار الوطني رسالة طمأنة للشعب

قال النائب على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني، سيكون لها مردود إيجابي في وضع الحلول اللازمة للملفات التي تناولها الحوار، ودليل على جدية الحوار والتعامل بشفافية مع كافة القضايا.

رسالة طمأنة للقوى السياسية

وأكد مهران ، في تصريحات صحفية له اليوم ، أن استجابة الرئيس بمثابة رسالة طمأنة للقوى السياسية والشعب المصري، وخير رد على مروجي الشائعات المغرضة الذين كانوا يشككون في الحوار الوطني.

وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ستغير شكل الحياة السياسية، وستجعلها حياة سياسية مناسبة للجمهورية الجديدة، إضافة إلى أنها رسالة قوية بتوحيد الجبهة الداخلية وأن الجميع يستهدف المصلحة العليا للوطن.

وتابع النائب الدكتور على مهران ، أن القيادة السياسية حريصة على تعزيز دور القوى السياسية وخلق مناخ مناسب يساعد على مشاركة جميع أطياف الشعب المصري بمختلف توجهاته السياسية والفكرة في صناعة مستقبل هذا الوطن.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان والتى تجلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي ختام بيانه، وجه النائب علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الشكر للرئيس السيسي على استجابته لمخرجات الحوار الوطني، مشيدا باهتمام الرئيس ومتابعته المباشرة لما يحدث فى الحوار الوطنى سواء بجلساته العامة أو جلسات مجلس الأمناء ثم المخرجات التي تم الانتهاء منه.

يشار إلى أن الرئيس السيسي نشر عبر صفحته الرسمية على على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:«تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية .. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان».

وتابع «أوكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".