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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بعد التجديد له للعام الثاني بقرار جمهوري.. وكيل صحة بالشرقية يستقبل المهنئين

صدى البلد

استقبل الدكتور هشام مسعود المهنئين من مديري العموم ومديري الإدارات الفنية والإدارية وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وعدد كبير من السادة أعضاء مجلس النواب، ومديري الإدارات الصحية ومديري مستشفيات المحافظة، وعدد كبير من المسئولين وأعضاء المجلس التنفيذي بالمحافظة وذلك بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتجديد الثقة ومد خدمة السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية للعام الثاني على التوالي، اعتبارا من ١٩ يوليو ٢٠٢٣ ولمدة عام.

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وقدم الحضور التهنئة للدكتور هشام مسعود ولأنفسهم للتجديد لفترة جديدة لاستكمال مسيرة ٥ سنوات من النجاح والبناء والتطوير، سائلين المولى عز وجل له السداد والتوفيق، بما يحقق مطالب المواطنين، ويحمله من طاقة عطاء وإخلاص لدفع عجلة التنمية ومواكبة ركب التقدم وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

أعضاء مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الشرقية بمحافظة الشرقية لرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مستشفيات المحافظة مديرية الشئون الصحية بالشرقية مديرية الشئون الصحية

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