من عطلته الصيفية.. محمد هاني يشارك متابعيه صورا جديدة عبر إنستجرام

شارك محمد هاني لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

وظهر نجم النادى الأهلي، أثناء قضاء إجازته الصيفية، ونالت الصوره إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

يستعد النادي الأهلي للمشاركة في دوري السوبر الإفريقي، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وتحت مظلةالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” وشركة خاصة مقرها في رواندا لإدارة المسابقة.

ويسعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتعظيم موارده المالية بالاشتراك مع الأندية، من خلال إقامة بطولة مستحدثةبمشاركة النادي الأهلي بشكل جديد في القارة السمراء.





وتقام البطولة مجمعة بمشاركة النادي الأهلي على نظام كأس العالم للأندية من 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2023 ولكنبنظام الذهاب والإياب، حيث تقام البطولة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية، كما سينظم النادي مبارياته كأنهينظم مباراة في كأس العالم للأندية.

وتجري مراسم قرعة دوري السوبر الإفريقي بمشاركة النادي الأهلي في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل بمشاركةممثلي جميع الأندية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي، ولم يتحدد مكان إقامتها حتى الآن.

وتقام بطولة دورى السوبر الافريقي بمشاركة ثمان فرق هى النادي الأهلي والوداد المغربي والترجي الرياضي والرجاءالمغربي ومازيمبي الكونغولي و سيمبا التنزاني وصن داونز الجنوب إفريقي و إنيمبا النيجيري.