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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة آمنة.. واشنطن تعلق على تصريحات الجندي الأمريكي المحتجز بكوريا الشمالية

صدى البلد

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها لا تستطيع التحقق من التصريحات المنسوبة إلى الجندي الأمريكي ترافيس كينج المحتجز في كوريا الشمالية.

وحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء، قالت الخارجية الأمريكية إن تركيز واشنطن الآن ينصب على عودة آمنة للجندي المحتجز في كوريا الشمالية.

كانت كوريا الشمالية كشفت اليوم الأربعاء علنًا لأول مرة أن الجندي الأمريكي ترافيس كينج عبر الحدود إلى أراضيها.

وحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن كوريا الشمالية ذكرت أن الجندي الأمريكي ترافيس كينج أبدى استعداده لطلب اللجوء في بيونج يانج أو دولة ثالثة.

وأضافت أن كينج اعترف أنه قرر عبور الحدود عن عمد لشعوره بالضيق بسبب التمييز والمعاملة اللا إنسانية في الجيش الأمريكي.

كان كينج قد عبر خط الترسيم العسكري من كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية في يوليو الماضي خلال جولة في المنطقة الأمنية المشتركة.

وأضافت الوكالة أنه اعترف بالعبور "غير القانوني" لأراضي كوريا الشمالية.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ذكرت في وقت سابق، أنها لا يمكنها التحقق من التصريحات المزعومة لكوريا الشمالية بشأن الجندي ترافيس كينج.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضافت الدفاع الأمريكية أن واشنطن تعمل على العودة الآمنة للجندي ترافيس كينج من كوريا الشمالية.

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