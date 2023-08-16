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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

سعرها 100 جنيه للكيلو.. طبيبة تحذر من تناول اللحم الياباني المغشوش

صدى البلد

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس سلامة الغذاء بنقابة البيطريين منشورا عن لحوم الواغيو  

 وقالت شيرين: “ أغلى لحوم في العالم أجمع ، أبقار يابانية بيتم تربيتها للحصول على أعلى وأجود وأطرى لحم في العالم، أبقار لها عدة سلالات منها قصيرة القرون ، عديمة القرون ، الواغيو البني والواغيو السوداء ، سعر النص كيلو لحم واغيو تجاوز 300 دولار”.

وأضافت “ تيجي شركة انا نفسي اتكلمت عنها عدة مرات بناء على طلبكم وأسئلتكم وتواصلت معاهم وكتبت لكم نتيجة التواصل ده كان ايه ، تيجي الشركة دي تبيع الـ3 كيلو واغيو محصلوش بـ 300 جنيه!”.

وتابعت: اعملوا بحث على اليوتيوب وشوفوا المطاعم اليابانية في اليابان بتقدم لحوم الواغيو ازاي وبتقطعها شرائح ارفع من البسطرمة والطبق فيه كام شريحة بالعدد يا بتوع الـ 3 كيلو انتم".

واستنكرت شيرين ما يحدث، قائلة “ حقيقي انا عقلي عاجز عن التفكير في معرفة جنس الحيوان الي الكيلو منه محصلش بـ100 جنيه ده.. انا بطالب اليابان إنها ترد الإهانة دي وتضربنا بالنووي وبعد ما نفنى ونصبح عدم  ترفع علينا قضية”.

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