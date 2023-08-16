كيف يسهم قرار زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في خدمة المواطن؟

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن التوافق على زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وطرح 3 خيارات بشأن انتخابات 2025 المقبلة يؤكد أن القائمين على الحوار الوطني يبذلون قصارى جهدهم ويستهدفون الخروج بتوصيات تخدم بدورها الحياة السياسية وتساعد على نهوضها وإثرائها مستقبلا، مؤكدا أن هذا القرار سيسهم في وجود عدد كبير يتمتع بخبرات هائلة تحت قبة البرلمان والتي يمكن الاستعانة بها بشكل كبير يخدم الشارع المصري والمواطن في المقام الأول.

أهمية زيادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

وأضاف "أبو العطا"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أننا كنا نحتاج بالفعل لزيادة عدد النواب في مجلسي النواب والشيوخ خلال الفترة المقبلة، موضحا أن اتساع الدائرة يسهم بشكل مباشر في أداء الناخب وتقديم الخدمات والتواصل مع الدائرة بشكل أفضل، لا سيما بعد ما شهدناه من عملية تطوير وإنشاء المدن الجديدة، الأمر الذي يتطلب مزيدا من النواب ودوائر انتخابية في هذه المدن لإيصال صوتهم للبرلمان وتنفيذ طلباتهم.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن زيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أصبح ضرورة ملحة، لما تشهده الرقعة الجغرافية للدولة من توسعات كبيرة، فضلا عن إنشاء عدد كبير من المدن الجديدة في شتى أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن أبرز أسباب إصدار قرار زيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يرجع إلى الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية منذ عام 2020 وحتى موعد الانتخابات القادمة.

وأكد أن التوصل لـ3 مقترحات بشأن النظام الانتخابي سيقوي بشكل كبير الحياة الحزبية والنيابية في مصر، علاوة على تحقيق حالة من التوافق في الشارع المصري، خاصة وأن المناقشات في الحوار الوطني شهدت مشاركة من خبراء ومتخصصين وسياسيين وممثلين عن كل المصريين، موضحا أن الزيادة والتوسع في الرقعة الجغرافية، وإنشاء المدن الجديدة والتطوير العمراني الكبير والملحوظ يستدعي زيادة عدد أعضاء النواب لمجلسي النواب والشيوخ بما يتناسب مع عدد السكان.

ونوه بأن العمل النيابي يشترط تفرغا كاملا لممارسة الرقابة التشريعية وممارسة تعديلات القوانين، علاوة على ضرورة تفرغ نواب الدوائر لخدمة الناخبين لما فيه صالح الدولة المصرية.

وجدير بالذكر، أنالرئيس عبد الفتاح السيسى أكد تلقيه باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وفي سياق آخر قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، أن جميع من ناقشوا زيادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ في اللجنة المختصة اتفقوا على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.