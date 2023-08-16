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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سديم العيسى تقدم نصائح للمرأة العاملة لتحقيق النجاح

صدى البلد

أصبح تحقيق التوازن للمرأة  بين الحياة الشخصية والحياة المهنية أمرا بالغ الأهمية وخاصة لدي المرأة العاملة حيث تتعرض يوميا الي تحديات كبيرة لعل أهمها قدرتها علي المنافسة في سوق العمل ولذلك أصبح النجاح مطلب أساسي لكل امرأة عاملة يجب أن تستمر في تطوير قدراتها المهنية لذلك قدمت رائدة الأعمال سديم العيسى ببيان صحفي عدة نصائح لتحقيق التطور المهني.


- ضعي أهدافا قصيرة المدي : 


بهذه الطريقة تمكنك من خلق سمعة حسنة عنك بسرعة وخاصة إذا نجحت في تحقيقها وبعد أن تتمكن المرأة العاملة من تحقيق هذه الأهداف الصغيرة تكون حتما مؤهلة لوضع أهداف بعيدة وتحقيق النجاح .


- كوني واثقة من نفسك :

لابد أن تحرص المرأة علي إظهار ثقتها بنفسها أمام رؤسائها  وأمام العملاء مما يمنحها مشاريع ناجحة من جانبهم وتعطيها ثقل في الخبرة والتعامل ويزيد فرص النجاح.

- التفرد والابتكار:

يعد الابتكار والتميز العنصر الأساسي في نجاح العمل بالنسبة للمرأة و تشجع على مناهج التصميم الجديدة والابتكارات المستدامة و تحث على الاستمرار في التطوير والتعلم المستمر لتلبية تطلعات العملاء ومتطلبات السوق.

-  التركيز على جودة العمل والتفاصيل  بتقديم الجودة العالية في كل تصميم ومنتج يقدمه. تضع اهتمامًا خاصًا في التفاصيل الدقيقة والتشطيبات الفاخرة التي تضفي لمسة من الأناقة والتميز على المساحات الداخلية.

-  فهم احتياجات العملاء:

يعتبر فهم احتياجات العملاء والاستجابة لها عنصرًا حاسمًا في نجاح مجموعة العمل. تهتم بالتواصل الجيد مع العملاء واستطلاع آرائهم واحتياجاتهم وتأمين رضاهم التام.


- بناء علاقات قوية:
لابد أن تحرص المرأة  علي  بناء علاقات قوية مع العملاء والشركاء والموردين، وتوسيع نطاق عملها وتحقيق نجاح دائم تقوم بتعزيز التواصل والشراكة، وتهتم بتلبية توقعات جميع الأطراف المعنية.

- الريادة والقيادة: 

تحث على تنمية المهارات القيادية وتطوير الفرق وتحفيزهم على تحقيق النجاح. تشجع على الابتكار والقدرة على اتخاذ قرارات صائبة واتخاذ المخاطر البناءة.

- الاستثمار في التعلم والتطوير: 
التعلم المستمر وتنمية المهارات الشخصية والمهنية تشجع على حضور ورش العمل والدورات التدريبية والاستفادة من التقنيات والابتكارات الجديدة في مجال العمل .

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