بعد تعيينها رسميا.. أمريكا تعتزم إرسال سفيرتها الجديدة إلى النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن السفيرة الأمريكية الجديدة لدى النيجر، كاثلين فيتزجيبون ستتوجه إلى العاصمة نيامي، لكنها رفضت تحديد متى ستسافر إلى البلاد بعد الأزمة الأخيرة التي وقعت الشهر الماضي.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين إن وصول فيتزجيبون هو إشارة إلى استمرار تعامل واشنطن مع الموقف هناك.

وأضاف باتيل أنه لا توجد خطط لها لتقديم أوراق اعتمادها للمجلس العسكري الحاكم، وأنه ليس ضروريًا للعمل في السفارة.

وكانت واشنطن عينت كاثلين فيتزجيبون، سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة لدى النيجر.

ووافق الكونجرس الأمريكي حسبما نشره في موقعه الرسمي، على تعيين كاثلين أ. فيتزجيبون سفيرة فوق العادة ومفوضة في 27 يوليو 2023.