رغم التهديد الروسي.. زيلينسكي يعلق على مغادرة أول سفينة شحن من أوديسا

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، بمغادرة أول سفينة شحن ميناء أوديسا الواقع على البحر الأسود عبر ممر ملاحي جديد.

وغادرت سفينة الشحن التي تحمل علم هونج كونج وكانت عالقة بميناء أوديسا الأوكراني، بعد أن حوصرت هناك لنحو عام ونصف العام بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال زيلينسكي "لقد خطت أوكرانيا للتو خطوة مهمة نحو استعادة حرية الملاحة في البحر الأسود".

وأضاف "مرت أول سفينة مدنية عبر الممر الإنساني الجديد لأوكرانيا، غادرت ميناء أوديسا على الرغم من تحذيرات موسكو من أن أسطولها البحري قد يستهدف السفن".

جدير بالذكر أنه تم تدشين هذا الممر من أجل السفن المدنية، حيث تستخدمها أوكرانيا على مسؤوليتها الخاصة. وقد أقيم هذا الطريق الشهر الماضي بعدما أنهت روسيا اتفاقا، تم التوصل إليه بوساطة أممية، لنقل صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية المحاصرة.