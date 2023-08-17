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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 : تحذير لهؤلاء

صدى البلد

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 17 اغسطس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

في حين أن المشاكل في العلاقة يمكن أن تضعف روحك ، فإن العقرب العازب سيجد حبًا جديدًا، سيكون التمويل والصحة طبيعيين اليوم دون الكثير من الجدير بالذكر.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

كن لطيفًا في العلاقة وتجنب المشكلات التي قد تخلق مشاكل في العلاقة، لا تكن حازمًا ولا تجبر أبدًا على اتخاذ قراراتك بشأن شريك حياتك.  

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

على الرغم من أنك قد لا تكون مصابًا بأمراض أو أمراض خطيرة هذا الشهر ، فاحرص على متابعة النظام الغذائي، أولئك الذين يعانون من مرض السكري يجب أن يبتعدوا عن الكحول ويجب أن يدرجوا المزيد من البروتينات والفيتامينات في القائمة. 

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

سيكون هناك نجاح مهني اليوم حيث أن اجتهادك يضمن المنافسة في جميع المهام الموكلة، سوف تساعد مهارة الاتصال أثناء التفاوض مع العملاء الأجانب.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

لا توجد مشكلة مالية كبيرة في حياتك اليوم، كل شيء على ما يرام وهذا يساعدك على شراء الأجهزة الإلكترونية، سيشتري بعض برج العقرب أيضًا سيارة في النصف الثاني من اليوم. 

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