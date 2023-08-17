سي إن إن: بلينكين تحدث مع الأمريكي المحتجز في السجن الروسي|تفاصيل

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عبر الهاتف ،اليوم الأربعاء، مع المواطن الأمريكي بول ويلان المحتجز في سجن روسي ، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلاً عن مصدر مطلع على الأمر.

ونقلت شبكة سي إن إن عن المصدر قوله إن بلينكين أخبر ويلان بالحفاظ على الإيمان وأنه يفعل كل ما في وسعه لإعادته إلى المنزل في أقرب وقت ممكن.

ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وتم إلقاء القبض على ويلان ، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية ، في عام 2018 ، واحتجز لمدة 18 شهرًا في سجن ليفورتوفو في موسكو وسُجن لمدة 16 عامًا في عام 2020 بتهمة التجسس، ونفى الاتهامات.

وصنفت الولايات المتحدة ويلان على أنه محتجز ظلماً ، وهو مصطلح يقول عملياً أن التهم وهمية وأن القضية مدفوعة سياسياً.

وزارت السفيرة الأمريكية لدى روسيا ، لين تريسي ، ويلان في مايو في شهر السجن بشرق روسيا حيث كان محتجزًا.