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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شخص اكتشف أنه على جنابة بعد يومين فهل يعيد الصلاة؟.. رد أزهري

صدى البلد

ورد سؤال من شخص يقول: فوجئت بعد يومين من الصلاة إني على جنابة فماذا أفعل،  ههل أعيد الصلوات كلها، أم ماذا؟  

وأجاب عنه الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا،  قائلا: عليه أن يقضي ما صلاه وهو على جنابة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة بغير طهور". رواه مسلم.
وأضاف الأطرش أن المراد بالقبول هنا: ما يرادف الصحة، وإذا كانت صلاته غير صحيحة لوقوعها بغير طهارة، فهي باقية في ذمته حتى يقضيها، وعليه أن يبادر إلى قضائها، بدون تأخير، ويقضيها مرتبة.  

هل يجب غسل شعر المرأة كله بعد الجنابة أم يجوز لها المسح فقط

أجاب الشيخ محمد وسام، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الأصل في الطهارة من الجنابة أن تغمر المياه الجسم، ، ولكن إذا كان هناك مشقة، والمرأة تدفع أموالا باهظة للتزين لزوجها وهو أمر يجب عليها، فجائز أن تمسح على شعرها عند المالكية إذا كانت عروسا، وذلك في ردها على سؤال: " هل يجب غسل شعر المرأة كله بعد الجنابة لتتحقق الطهارة، أم يمكن المسح عليه، مع العلم أن شعري مجعد، وادفع أموالا كثيرة لتحسينه من أجل التزين لزوجي؟".


ومن جانبه أوضح الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من شروط صحة غسل الجنابة أن يغطي الماء كل أعضاء الجسد وأن يتخلل الماء الشعر حتى يصل الى الجذور اما غير ذلك فلا يجوز لأنه إخلال بشروط الغسل، وذلك في رده عن سؤال: " هل يجوز للمرأة عند غسل الجنابة أن تمرر المياه فقط على شعرها لأن تخليل المياه للشعر تعرضه للتلف ؟ " .

دار الإفتاء الطهارة رئيس لجنة الفتوى لجنة الفتوى

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