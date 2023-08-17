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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد بسام: جماهير المصري سبب تتويجنا بكأس الرابطة..وهدفنا المربع الذهبي في الدوري

صدى البلد


كشف محمد بسام، حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، أن احتفالات جماهير المصري البورسعيدي قبل مباراة نهائي كأس الرابطة وشعورهم الزائد بالثقة كانت سببًا رئيسيا لتتويج سيراميكا باللقب.
قال محمد بسام في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" لم أتوقع النتيجة أمام المصري، لكن احتفالات جمهور الفريق البورسعيدي وكأنهم حسموا اللقب قبل المباراة كانت دافعًا كبيرًا لنا للتتويج باللقب". 
أضاف محمد بسام:" أستعد لركلات الترجيح بمتابعة اللاعبين الخصوم، هناك اشياء خاصة بحارس المرمى، وفي الآخر توفيق ربنا فوق كل شئ، تأخذ بالأسباب".
أكد محمد بسام:" لا أمارس الألعاب الذهنية على اللاعبين حين تنفيذ ركلات الترجيح".
وعن الحراس الذي يفضلهم بسام على الصعيد العالمي، أوضح:" أنا من المعجبين بـ كورتوا، مانويل نوير، أليسون، تير شتيجن، وياسين بونو قدم مباراة عالمية أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس السوبر الأوروبي". 
تطرق محمد بسام للحديث عن رحيل حلمي طولان قبل وقت قصير من نهائي كأس الرابطة، قائلًا:" القرار كان مفاجئ لنا كلاعبين، انهينا الدوري بشكل جيد، وتركيزنا بالكامل على مباراة المصري، أنهينا مباراة إنبي وفوجئنا بعدم تواجد كابتن حلمي طولان وتولي أيمن الرمادي".
تابع:" كان لدينا هدف في النهائي أن المباراة بتاعتنا، عندما أتى كابتن أيمن الرمادي قال لنا نفس الكلام، أنه سيمنحنا 20% والباقي هى حلول من اللاعبين".
أشار محمد بسام:" كان هناك شكل فني للاعبي سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة بمجرد أن أزاح أيمن الرمادي الضغوط من على كاهل اللاعبين".
شدد محمد بسام:" الرمادي مدرب لا نراه إلا في أوروبا، تدربت مع مدربين كبار، لكن الرمادي لديه كرة قدم حديثة للغاية".
أتم محمد بسام:" وضعنا هدفًا لأنفسنا في سيراميكا كليوباترا بتقديم أداء قوي في الدوري الموسم المقبل، موسم سيكون صعبًا في ظل التنافسية العالية بين الفرق بسبب التعاقدات الكبيرة التي أبرمتها تلك الفرق، لكن هدفنا التواجد بالمربع الذهبي". 
https://www.youtube.com/watch?v=yCHE5OHtZ9I

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