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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس سيراميكا كليوباترا: التتويج بكأس الرابطة انطلاقة للموسم الجديد للفريق

صدى البلد

شدد محمد بسام، حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، على أن التتويج ببطولة كأس الرابطة المصرية، بمثابة شرارة الانطلاق للموسم الجديد وليس نهاية الموسم.


قال محمد بسام في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" أنهينا الموسم ببطولة كبيرة، عوضتنا عن الدوري، لأنه لم يكن أفضل شئ بالنسبة لنا، الجميع كان يرى أن فريق سيراميكا كليوباترا كان يستحق التواجد في مكانة آخرى من الموسم الماضي".


أضاف:" الموسم خلص ببطولة غالية، هتفرق معانا في الموسم المقبل، تحدثنا بعد التتويج بكأس الرابطة أنها بداية موسم وليس نهايته، أول بطولة للنادي ولمعظم اللاعبين".


شدد محمد بسام:" إحساس التتويج بالبطولة مختلف تمامًا، تشعر بقيمتك كلاعب كرة قدم".


أشار محمد بسام:" الاحتفال بالتتويج ببطولة كأس الرابطة مع العائلة في الملعب، جميل للغاية، ووجودهم يفرق معانا تمامًا".


أتم محمد بسام:" النهائيات للاعبين مهمة جدًا بتظهر للجميع إمكانياتك الفنية والذهنية، الفريق بأكمله كان في كامل تركيزه، في وجود لاعبين محترمين، استطعنا تعويض الموسم غير الجيد في الدوري".
https://www.youtube.com/watch?v=mAmBfM5uFnU

بطولة كأس الرابطة بطولة كأس الرابطة المصرية كأس الرابطة المصرية محمد بسام

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