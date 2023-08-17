إسلام الشحات: أفشة وقع للأهلي على بياض عند تجديد عقده

أكد إسلام الشحات، وكيل أعمال محمد مجدي أفشة، نجم النادي الأهلي، أنه وقع على بياض عن تجديد تعاقده مع المارد الأحمر لـ 3 سنوات مقبلة.



تحدث إسلام الشحات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد" عن مسألة تجديد أفشة على بياض للنادي الأهلي، قائلًا:" الموضوع بسيط ولم يأخذ وقت كبير، بمجرد التواصل معنا من جانب الأهلي في وجود سيد عبد الحفيظ، ورغبة النادي في تجديد التعاقد، رغبة مشتركة وأفشة يرغب في إكمال مشواره مع النادي لآخر يوم".



أضاف إسلام الشحات:" أفشة أبلغ النادي أنه ليس لديه أي طلبات ويعلم أن النادي سيقدره بشكل جيد، سيد عبد الحفيظ أبلغه أن موقفه أمانة في رقبة النادي، وأن بعد موقفه سيتم تقديره بشكل جيد، وهذا ما حدث حتى بعد رحيل سيد عبد الحفيظ".



شدد إسلام الشحات:" أفشة مضى على العقود على بياض، وسلمنا العقود لـ خالد بيبو وأمير توفيق، لا يحدث هذا في الوقت الحالي، بالتأكيد الأهلي أبلغنا بالأرقام التي سيحصل عليها النادي، وأفشة موقع بالفعل على بياض".



أتم إسلام الشحات بالحديث عن العروض التي تلقاها رأفت خليل للرحيل عن الأهلي، قائلًا:" رأفت تلقى عرض من الدوري القطري، وتمسك كولر باستمرار اللاعب، إلا إذا حدث جديد في الفترة المقبلة حال تلقيه عرضًا جديدًا".



https://www.youtube.com/watch?v=63vSzcya5i4