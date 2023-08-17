وكيل عمر فايد يكشف كواليس انتقاله لـ فناربخشة التركي



كشف إسلام الشحات، وكيل عمر فايد، نجم المقاولون العرب المنتقل لفناربخشة، كواليس انتقال لاعب ذئاب الجبل للفريق التركي.



تحدث إسلام الشحات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "هاني حتحوت" ببرنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد" عن كواليس تعاقد فناربخشة مع عمر فايد، قائلًا:" الحمد لله الصفقة استغرقت وقتًا طويلًا، فناربخشة لم يأخذ قرار ضمه في يوم وليلة، لكنهم يتابعونه من فترة طويلة، ونتواصل مع المقاولون العرب من شهر فبراير الماضي، من أجل إيجاد أفضل الحلول لـ عمر فايد".



أضاف إسلام الشحات:" الفريق التركي تابع عمر فايد مع المقاولون العرب ومنتخب مصر، وسهل مسؤولو المقاولون العرب عملية احتراف عمر فايد للفريق التركي باحترافية كبيرة، وتسهيل الأمور في التفاوض".

أوضح:" شوقي غريب أضاف لـ عمر فايد كثيرًا، وكان سببًا في مشاركته في الفريق الأول والدوري الممتاز، وهذا كان عامل جذب كبير للفريق التركي".



أشار إسلام الشحات:" كانت هناك أندية أخرى أوروبية مهتمة بـ عمر فايد، لكن فناربخشة كان أكثر جدية، من البرتغال وهولندا، الفكرة الأساسية كانت احتراف عمر فايد بغض النظر عن المقابل المالي للصفقة".



أتم إسلام الشحات:" عمر فايد هيبدأ التدريب غدًا مع الفريق مع المجموعة المستبعدة من الفريق بسبب ارتباطهم بمباراة، مسألة خروجه للإعارة لم يتم التناقش فيها لحين الحديث مع المدير الفني، الدوري التركي بدأ بالفعل وعمر يدخل على فريق شبه مكتمل، ويعلم أنه ينافس في نادي كبير، والمشاركة ستطلب منه جهد كبير".

https://www.youtube.com/watch?v=8uOmNYlEmTQ