عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حاميها حراميها.. حارس أمن بشركة أموال يستولى على مليون و720 ألف جنيه

شركة نقل أموال
شركة نقل أموال

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية جهودها للقبض على حارس أمن بشركة نقل أموال لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى مليون و720 ألف جنية، وفر هاربا، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد بتلقيه بلاغا من مندوب شركة نقل أموال ومرها الرئيسى بمحافظة الغربية، يفيد بقيام حارس الأمن المرافق لهم بالسيارة بالاستيلاء على حقيبتين بهما أموال خاصة بالشركة من السيارة رقم ( ص ج ر ١٢٥ ) ماركة تويوتا، وفر هاربا.
وكشفت تحريات المباحث بإشراف اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد السعيد رئيس فرع البحث الجنائى بشمال القليوبية، أن المتهم يدعى " " خالد ح .ن" 37 سنة حارس أمن خاص، ومقيم قرية القرش قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية.
ودلت التحريات أن المتهم يعمل فى الشركة منذ حوالى 3 أيام فقط، وطلب من مرافقيه أن ينتظرهم فى السيارة وقام بتغفيلهما واستولى على حقيبتي أموال كل حقيبة بها 860 ألف جنية بإجمالى مليون و720 ألف جنية .

القليوبية مدير أمن القليوبية حارس أمن محافظة الغربية مدير المباحث الجنائية مندوب شركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الدواجن الآن.. ومفاجأة فى ثمن البط والبانية

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

مكالمة طارئة وعرض بالملايين من الأهلي | مفاجأة مذهلة بشأن زيزو

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

نجم الأهلي السابق يزف خبرًا سارًا للجماهير بشأن مهاجم الفريق

موضوعات متعلقة

حبس المتهم بإدارة ورشة لإصلاح الأسلحة النارية بالقليوبية

التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم بكفر شكر

حبس المتهم بحيازة هيروين وأسلحة بيضاء بالقليوبية

جريمة القليوبية| استدرجته لعلاقة غير مشروعة وتخلص منه الزوج.. تفاصيل

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق كفر شكر بالقليوبية

200 سرير.. تطوير مستشفى الجراحة بجامعة بنها بتكلفة 200 مليون جنيه

إعادة فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية.. تفاصيل

ضمن الاحتفال بالعيد القومي.. افتتاح 13 مشروعا في القليوبية بـ1.1 مليار جنيه

ترشيحاتنا

هل يجوز الصلاة على الكرسي بسبب التعب؟ .. الإفتاء توضح

مفاجأة..مدير صندوق تمويل المشروعات التعليمية سهل الاستيلاء على أموال زي مدرسة مدينتي

هاتف Galaxy A05 .. تحفة قادمة من سامسونج بأرخص سعر

سعر نيسان ألتيما موديل 2023 في السعودية

السيول قادمة خلال ساعات|3 ظواهر جوية تضرب البلاد وتحذير عاجل من الأرصاد

هل تناسخ الأرواح حقيقة؟.. علي جمعة يرد بقصته مع روح نابليون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تثير الجدل بفقدانها لوزنها الزائد وتخليها عن عادة غير متوقعة.. تعرف عليها

حفل كاسيت 90.. نجوم التسعينيات يشعلون حماس جمهور السعودية

احذر.. لا يجب تناول القهوة في هذا الوقت

كنز للشعر والبشرة.. احرص على تناول هذا النوع من الفاكهة

فيديو

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ