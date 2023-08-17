حاميها حراميها.. حارس أمن بشركة أموال يستولى على مليون و720 ألف جنيه

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية جهودها للقبض على حارس أمن بشركة نقل أموال لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى مليون و720 ألف جنية، وفر هاربا، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد بتلقيه بلاغا من مندوب شركة نقل أموال ومرها الرئيسى بمحافظة الغربية، يفيد بقيام حارس الأمن المرافق لهم بالسيارة بالاستيلاء على حقيبتين بهما أموال خاصة بالشركة من السيارة رقم ( ص ج ر ١٢٥ ) ماركة تويوتا، وفر هاربا.

وكشفت تحريات المباحث بإشراف اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد السعيد رئيس فرع البحث الجنائى بشمال القليوبية، أن المتهم يدعى " " خالد ح .ن" 37 سنة حارس أمن خاص، ومقيم قرية القرش قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية.

ودلت التحريات أن المتهم يعمل فى الشركة منذ حوالى 3 أيام فقط، وطلب من مرافقيه أن ينتظرهم فى السيارة وقام بتغفيلهما واستولى على حقيبتي أموال كل حقيبة بها 860 ألف جنية بإجمالى مليون و720 ألف جنية .