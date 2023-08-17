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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا حرائق غابات هاواي إلى 110 أشخاص

صدى البلد

أعلن حاكم ولاية هاواي الأمريكية، جوش جرين، أرتفاع عدد قتلى حرائق الغابات غير المسبوقة في الولاية إلى 110 أشخاص.

وقال جرين في مؤتمر صحفي :"110 أشخاص لقوا مصرعهم".

وتم التعرف وتسمية شخصين فقط  وهما روبرت ديكمان (74عامًا) ، وبودي جانتوك ، (79 عاماً)، بحسب ما أورده موقع بي بي سي البريطاني.

وتم التعرف على ثلاثة آخرين لكن تم حجب أسمائهم حتى يتم إخطار عائلاتهم.

وخلف الحريق الكارثي ، الذي دمر مدينة لاهاينا التاريخية في غضون ساعات ، بحثا بطيئا وشاق عن الضحايا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه تم اكتشاف جثة جانتوك بمنزله في منشأة لكبار السن في لاهاينا.

وقادت عشرون كلبًا بوليسيًا تم تدريبها على اكتشاف الجثث فرقًا في عملية بحث عن الحطام قطعة تلو الأخرى ، وهي منطقة تبلغ مساحتها 5 أميال (13 كيلومترًا مربعًا) مليئة بالمعدن الملتوي وأنقاض أخرى.

وقدرت وكالة إدارة الطوارئ في ماوي إعادة البناء بـ 5.52 مليار دولار (4.3 مليار جنيه إسترليني).

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم زيارة جزر هاواي للاطلاع على سير عمليات مكافحة حرائق الغابات في جزيرة ماوي، عندما تتوفر لديه الإمكانية.

إدارة الطوارئ اكتشاف جثة الأمريكية الحريق البريطاني جزيرة ماوي حرائق الغابات

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