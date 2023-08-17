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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب دخان مكمورة خشب .. فلاح وأولاده يتخلصون من كمسري في المنوفية

المجني عليه في مشاجرة
المجني عليه في مشاجرة بالمنوفية

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية منيل عروس بمركز اشمون في محافظة المنوفية عقب مصرع كمسري علي يد فلاح وأولاده الثلاثة ؛وذلك بسبب مشاكل الجيرة واعتراض المجني عليه علي دخان مكمورة خشب يمتلكها جيرانه.

 تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بمصرع " ع.ا" كمسري من قرية منيل عروس التابعة للمركز في مشاجرة مع جيرانه.

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بانتقال اللواء محمد ابو العزم مأمور مركز شرطة اشمون تبين قيام فلاح وأولاده الثلاثة بالتعدي علي المجني عليه بالضرب حتي الموت وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهم واعتراض المجني عليه علي دخان مكمورة خشب يمتلكها المتهمين.

وتم ضبط المتهمين وهم " س.م " ٦٠ سنة فلاح وأولاده " م " ٢٥ سنة و"م" ٣٠ سنة و"ع" ٢٧ سنة وذلك لاتهامهم بالتخلص من المجني عليه عرفه السيد.

 تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

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