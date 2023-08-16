عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنسيق الثانوية العامة 2023 | إعلان نتيجة القبول للمرحلة الأولى بجامعة المنوفية الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية
جامعة المنوفية الأهلية

أعلنت جامعة المنوفية الأهلية نتيجة القبول للمرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الثانوية العامة 2022-2023.


واكدت الجامعة، أنه فيما يخص طلاب الثانوية العامة 2021-2022 وطلاب الشهادات الأخرى، فسوف يتم التواصل مع المقبولين مباشرة للإخطار بالترشيح وإجراءات القبول.

لزيادة أسرّة الرعاية.. رئيس جامعة المنوفية يتابع أعمال تعلية مبنى مستشفى الطوارئ

جامعة المنوفية تنظم المؤتمر السنوي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في ديسمبر


للاستعلام عن نتيجة التنسيق، يرجى الدخول على رابط صفحة الاستعلام التالي وكتابة الرقم القومي والضغط على "بحث". يرجى الانتظار قليلا لحين ظهور نتيجة البحث. 


رابط الاستعلام:
https://mnu.menofia.education/@/tansek

كما تم ارسال نتيجة الترشيح عبر البريد الإلكتروني (ربما يمر بعض الوقت لحين ظهور الرسالة في بريدك الإلكتروني. ربما تظهر بعض الرسائل في المجلد الخاص بال Junk  أو ال Spam).


وناشدت الجامعة، الطلاب الاهتمام بدقة الاطلاع على الخطوات اللازمة لإتمام إجراءات القبول بالجامعة والتي قد تم تضمينها في صفحة الاستعلام. 


وتابعت لجامعة،أنه  سوف يتم عمل مرحلة تنسيق ثانية لمن لم يتم ترشيحهم، وذلك وفقاً للمقاعد الشاغرة نتيجة تخلف بعض المرشحين للمرحلة الأولى عن سداد الرسوم الدراسية في المدة الزمنية المحددة مما يترتب عليه وجود فرص للطلاب والطالبات الذين لم يرشحوا للرغبة الأولى في ترقية رغباتهم للرغبات الأعلى مع سداد فارق المصروفات في حينها.

المنوفية الأهلية جامعة المنوفية الأهلية جامعة المنوفية خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة المنوفية رابط الاستعلام طلاب الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

أول رد فعل من زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

صناعة إبليس .. تفاصيل إنذار لـ وزيرة الثقافة لمنع عرض فيلم باربي

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

مليون جنيه ترضية | نجم الزمالك يعلن مفاجأة بشأن رحيل زيزو عن الفريق

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري.. هل يخفف أزمة الدولار؟

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية.. ساركوزي يفضح أكاذيب الاتحاد الأوروبي على أوكرانيا

بعائد 40% يدفع مقدما.. البنك العربي الأفريقي يطرح شهادة ادخار ثلاثية

تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن انعدام الأمن الغذائي في النيجر

الأسهم الأمريكية تهوي بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي

الحرب التجارية تتصاعد | الصين ترد على رسوم أمريكا بتصرّف مضاد

قرار عسكري مهم من أمريكا بشأن قواتها النووية بعد انتهاء معاهدة ستارت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها 100 جنيه للكيلو.. طبيبة تحذر من تناول اللحم الياباني المغشوش

الحق نفسك .. اكتشف الأعراض المبكرة لـ سرطان القولون

زيت غير متوقع لعلاج الجروح والالتهابات

لأصحاب الدايت.. طريقة عمل فطائر شهية بدون دهون

فيديو

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ