تنسيق الثانوية العامة 2023 | إعلان نتيجة القبول للمرحلة الأولى بجامعة المنوفية الأهلية

أعلنت جامعة المنوفية الأهلية نتيجة القبول للمرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الثانوية العامة 2022-2023.



واكدت الجامعة، أنه فيما يخص طلاب الثانوية العامة 2021-2022 وطلاب الشهادات الأخرى، فسوف يتم التواصل مع المقبولين مباشرة للإخطار بالترشيح وإجراءات القبول.



للاستعلام عن نتيجة التنسيق، يرجى الدخول على رابط صفحة الاستعلام التالي وكتابة الرقم القومي والضغط على "بحث". يرجى الانتظار قليلا لحين ظهور نتيجة البحث.



رابط الاستعلام:

https://mnu.menofia.education/@/tansek

كما تم ارسال نتيجة الترشيح عبر البريد الإلكتروني (ربما يمر بعض الوقت لحين ظهور الرسالة في بريدك الإلكتروني. ربما تظهر بعض الرسائل في المجلد الخاص بال Junk أو ال Spam).



وناشدت الجامعة، الطلاب الاهتمام بدقة الاطلاع على الخطوات اللازمة لإتمام إجراءات القبول بالجامعة والتي قد تم تضمينها في صفحة الاستعلام.



وتابعت لجامعة،أنه سوف يتم عمل مرحلة تنسيق ثانية لمن لم يتم ترشيحهم، وذلك وفقاً للمقاعد الشاغرة نتيجة تخلف بعض المرشحين للمرحلة الأولى عن سداد الرسوم الدراسية في المدة الزمنية المحددة مما يترتب عليه وجود فرص للطلاب والطالبات الذين لم يرشحوا للرغبة الأولى في ترقية رغباتهم للرغبات الأعلى مع سداد فارق المصروفات في حينها.